雙人套餐3600元起！「京燒肉」插旗台中一級戰區　全程桌邊服務

▲「京燒肉」主打精緻燒肉的和牛套餐與單點肉品，去年聖誕節進駐台中公益路一級戰區。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有「燒肉之都」稱號的台中市，最近又有新品牌加入，而且直接進駐公益路一級戰區。去年聖誕節開幕的「京燒肉」，主打精緻燒肉的和牛套餐與單點肉品，而且全程桌邊服務。雙人套餐3600元起，肉品海鮮單點120元起。

京燒肉位於台中公益路二段的燒肉一級戰區，裝潢設計風格低調奢華，帶有神秘感的隱私空間，宛如市中心的私人招待所，一樓入口處有一個挑高三層樓、長型的獨立包廂，可供12至14人用餐。一、二樓分為5個開放式座位區，是具有隱私的類包廂，可容納16人以上、多達28人。營業時間至凌晨12點，滿足深夜食客的需求。

▲澳洲和牛薄切牛舌。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲和牛厚切牛芯。（圖／記者黃士原攝）

▲日本A5和牛─後腿芯。（圖／記者黃士原攝）

▲日本A5和牛─後腿上蓋肉。（圖／記者黃士原攝）

京燒肉主打雙人套餐，提供3600元、4000元、5000元與6400元4款不同價位，讓消費者依照預算來選擇，每份至少600公克的肉量，除了伊比利豬、不同部位的日本A5和牛外，其他還有胭脂蝦、烏魚子、魚子醬、海膽、北寄貝、大草蝦等高級食材，而且全程桌邊服務，不怕不小心就把高檔食材烤壞了。

▲稻燻炙燒和牛。（圖／記者黃士原攝）

除了直火燒烤外，檸檬主廚特別設計一道色香味俱全的稻燻炙燒和牛，厚切的和牛先經過一道燒烤工序後，靜置完再以稻草煙燻，嚐起來別具風味。

▲前菜─特製海苔魚子醬．生胭脂蝦．海膽．奶油吐司。（圖／記者黃士原攝）

▲前菜─獺祭漬烏魚子。（圖／記者黃士原攝）

▲日本A5和牛．月見。（圖／記者黃士原攝）

雖然是燒肉餐廳，但出身於老字號日料名店新都里的檸檬主廚，他認為燒肉套餐不應該只有和牛，所以店裡的套餐包含了開胃小菜、前菜、主食、湯品和甜點，前菜中的「特製海苔魚子醬．生胭脂蝦．海膽．奶油吐司」（5000元以上套餐供應）堆疊出濃郁鮮味，經過清酒醃漬3天的「獺祭漬烏魚子」，外層酥脆、但內部卻有糖心蛋的口感。

▲古香春筍粥。（圖／記者黃士原攝）

▲鮭魚卵炸飯糰。（圖／記者黃士原攝）

主食提供北海道夢美人白米飯，這是ANA全日空航空頭等艙的指定米，如果不想只吃白飯，還可加價升級成古香春筍粥、鮭魚卵炸飯糰。其中外脆內軟的鮭魚卵炸飯糰，是檸檬主廚年輕在新都里工作時，幫經營之神王永慶手工製作的庶民美食。

▲牛排教父開賣和牛涮涮鍋。（圖／業者提供）

另外，「牛排教父」鄧有癸在高檔牛排市場占有一席之地，他7月在東區開設新品牌「Wagyu Club」，正式跨足和牛燒肉市場。去年底，同一店址也開賣和牛涮涮鍋，套餐每人1480元起。

Wagyu Club和牛涮涮鍋除全程專人桌邊服務，同時沿用西式套餐形式，提供前菜、和牛盛合、烏龍麵、野菜什錦盤與甜點，其中前菜「和牛赤味噌土手燒」以A5和牛、澳和牛舌的邊角肉與白蘿蔔共同燉煮，「蟹肉山藥蒸蛋白」靈感則是來自中式花雕蛋白，口感比茶碗蒸更為滑嫩細緻。

▲2280元套餐中的主餐盛合三拼，可享用3款日本A5和牛。（圖／業者提供）

主餐肉品拼盤部分，1480元套餐可以吃到澳洲M8和牛與美國Prime肋眼（肉量150g），2280元的套餐則可同時享用日本A5和牛腿三角、紐約客與日本F1和牛肋眼等3種部位，近期選用的肉品有宮崎牛、山形牛、神戶紅酒牛，視當日品質狀況進貨供應。另外，餐廳提供海鮮單點，1200公克的活松葉蟹，價格約5千元（以時價1公克4.5元計算）。

