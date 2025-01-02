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「2024新北耶誕城」閉幕！48天吸引770萬人次　創歷年新高

▲「2024新北歡樂耶誕城」於昨(1)日圓滿落幕，為期48天吸引770萬人次。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2024新北歡樂耶誕城」於昨落幕，48天吸引770萬人次。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2024新北歡樂耶誕城」昨（1日）閉幕，新北市觀旅局統計，48天展期吸引超過770萬人次造訪，比2023年762萬餘人還多，創歷年新高，而超人氣「魔幻巨星耶誕演唱會」兩日就湧入超過40萬人次。

▲「2024新北歡樂耶誕城」於昨(1)日圓滿落幕，為期48天吸引770萬人次。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「魔幻變裝童樂會」首創趣味魔幻耶誕變裝大遊行及各式童趣魔術表演。（圖／新北市觀旅局提供）

「2024新北歡樂耶誕城」去年11月15日開城，這次打造8層樓高的LED城堡，兼具舞臺與主秀展演功能；呼應「魔幻之城」主題，竹筍耶誕主燈隨時間變色；「魔幻變裝童樂會」首創集結耶誕變裝大遊行及各式童趣魔術表演，至於「魔幻夢境德國耶誕市集」有超過50組異國美食及商品攤位進駐。

▲「2024新北歡樂耶誕城」於昨(1)日圓滿落幕，為期48天吸引770萬人次。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「魔幻巨星耶誕演唱會」兩日湧入超過40萬人次。（圖／新北市觀旅局提供）

最受矚目的「魔幻巨星耶誕演唱會」兩日湧入超過40萬人次，孝琳 Hyolyn、Energy、宇宙人和告五人等卡司接棒登場，為活動帶來一波波高潮，LINE TODAY直播平臺更吸引超過22萬人次觀看。

同時，耶誕城也獲得眾多國際媒體相繼報導，包含馬來西亞星洲日報、太陽報、英國Travel Daily Media、德州 THE DAILY NEWS、旅遊雜誌Mice Travel Advisor及杜拜Zawya等，成功行銷新北市。

關鍵字： 新北市旅遊 板橋旅遊 2024新北歡樂耶誕城

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