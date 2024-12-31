4大品牌「跨年限時優惠」來了！甜甜圈、現做飲品買1送1

▲4家烘焙、冰淇淋品牌跨年優惠一次看。（圖／Krispy Kreme提供）

記者蕭筠／台北報導

年末優惠拿不停！4家烘焙、冰淇淋品牌「跨年好康」來了，不僅有甜甜圈買1盒送1盒，還有現做飲品買1送1、草莓可頌買5送1等，小確幸一次看。

▲Krispy Kreme推出新春限定吉祥系列甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

●Krispy Kreme

Krispy Kreme祭出「甜甜圈買1盒送1盒」新年優惠，即日起至2025年1月1日凡加入官方LINE帳號成為好友，即可在1月2日獲得「吉祥蛇喜迎春好友新品券」1張，至1月9日前只要於門市消費吉祥禮盒6入或12入就送原味糖霜甜甜圈6入或12入1盒，各門市數量有限，贈完為止。

至2月12日前再推購買吉祥系列甜甜圈+任一大杯飲品套餐優惠價150元，須內含吉祥系列甜甜圈1個＋任一飲品大杯（限90元以上）才可享優惠；期間加碼凡單筆消費滿188元，即可參加吉祥迎春抽抽樂活動1次，獎項有原味糖霜甜甜圈兌換券、3入綜合禮盒券、單筆消費9折、6入歡樂分享券、買6送6歡聚分享券、吉祥蛇紅包袋，兌換券期限至2月19日。

▲COLD STONE新春刮刮卡免費送。（圖／記者蕭筠攝）

●COLD STONE

「COLD STONE」祭出2大迎新年優惠，即日起至2025年1月1日可享「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件半價」；1月3日至1月5日則推「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件50元」，以上2大優惠皆不含脆餅，並以價低者為優惠品項。

1月3日起至3月6日加碼送「新春刮刮卡」，單筆消費滿350元（含）以上，即送新春刮刮卡1張，有機會抽到100張、30張、10張小杯經典冰淇淋+原味脆餅兌換券，更有機會帶走市價13590元的27型高解析電腦螢幕及多項精美好禮，刮刮卡數量有限，送完為止，單筆限送1張。

▲Mister Donut祭出2大跨年優惠。（圖／Mister Donut提供）

●Mister Donut

Mister Donut祭出「2大跨年優惠」，即日起至2025年1月1日連7天於全門市可享「10入甜甜圈299元」，換算下來，平均每顆甜甜圈最低不用30元，提醒限選原價39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限、售完為止。

至2025年1月6日前還有「指定現做飲品任選買1送1」，期間凡購買「伯爵厚乳茶歐蕾」、「Cona’s繽紛棉花糖可可」、「Cona‘s雪降跳跳糖可可」即享優惠，並以價低者為贈送品項。

▲八月堂草莓可頌限時任選買5送1。（圖／八月堂提供）

●八月堂

八月堂祭出「可頌買5送1」限時優惠，即日起至2025年3月24日可享「草莓系列可頌任選買5送1」，口味有草莓寶石可頌、草莓卡士達可頌、草莓戀巧可頌及莓好愛戀扁可頌，不得與其他優惠併用。