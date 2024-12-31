ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

4大品牌「跨年限時優惠」來了！甜甜圈、現做飲品買1送1

▲▼Krispy Kreme世界甜甜圈日」，經典糖霜甜甜圈買1送1。（圖／Krispy Kreme提供）

▲4家烘焙、冰淇淋品牌跨年優惠一次看。（圖／Krispy Kreme提供）

記者蕭筠／台北報導

年末優惠拿不停！4家烘焙、冰淇淋品牌「跨年好康」來了，不僅有甜甜圈買1盒送1盒，還有現做飲品買1送1、草莓可頌買5送1等，小確幸一次看。

▲▼Krispy Kreme推出3款新春甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出新春限定吉祥系列甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

●Krispy Kreme
Krispy Kreme祭出「甜甜圈買1盒送1盒」新年優惠，即日起至2025年1月1日凡加入官方LINE帳號成為好友，即可在1月2日獲得「吉祥蛇喜迎春好友新品券」1張，至1月9日前只要於門市消費吉祥禮盒6入或12入就送原味糖霜甜甜圈6入或12入1盒，各門市數量有限，贈完為止。

至2月12日前再推購買吉祥系列甜甜圈+任一大杯飲品套餐優惠價150元，須內含吉祥系列甜甜圈1個＋任一飲品大杯（限90元以上）才可享優惠；期間加碼凡單筆消費滿188元，即可參加吉祥迎春抽抽樂活動1次，獎項有原味糖霜甜甜圈兌換券、3入綜合禮盒券、單筆消費9折、6入歡樂分享券、買6送6歡聚分享券、吉祥蛇紅包袋，兌換券期限至2月19日。

▲▼COLD STONE新春刮刮卡。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE新春刮刮卡免費送。（圖／記者蕭筠攝）

●COLD STONE
「COLD STONE」祭出2大迎新年優惠，即日起至2025年1月1日可享「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件半價」；1月3日至1月5日則推「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件50元」，以上2大優惠皆不含脆餅，並以價低者為優惠品項。

1月3日起至3月6日加碼送「新春刮刮卡」，單筆消費滿350元（含）以上，即送新春刮刮卡1張，有機會抽到100張、30張、10張小杯經典冰淇淋+原味脆餅兌換券，更有機會帶走市價13590元的27型高解析電腦螢幕及多項精美好禮，刮刮卡數量有限，送完為止，單筆限送1張。

▲▼Mister Donut。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut祭出2大跨年優惠。（圖／Mister Donut提供）

●Mister Donut
Mister Donut祭出「2大跨年優惠」，即日起至2025年1月1日連7天於全門市可享「10入甜甜圈299元」，換算下來，平均每顆甜甜圈最低不用30元，提醒限選原價39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限、售完為止。

至2025年1月6日前還有「指定現做飲品任選買1送1」，期間凡購買「伯爵厚乳茶歐蕾」、「Cona’s繽紛棉花糖可可」、「Cona‘s雪降跳跳糖可可」即享優惠，並以價低者為贈送品項。

▲▼八月堂草莓季。（圖／八月堂提供）

▲八月堂草莓可頌限時任選買5送1。（圖／八月堂提供）

●八月堂
八月堂祭出「可頌買5送1」限時優惠，即日起至2025年3月24日可享「草莓系列可頌任選買5送1」，口味有草莓寶石可頌、草莓卡士達可頌、草莓戀巧可頌及莓好愛戀扁可頌，不得與其他優惠併用。

【你可能也想看】

►2大平台「跨年夜暫停外送時間、區域」一次看！台中停送18hr⭡
►12家手搖飲「跨年+新年好康」懶人包！珍奶、紅茶全買1送1
►全台速食店跨年優惠快收！三商炸雞買6送6、達美樂火山披薩5折吃

關鍵字： 美食情報 美食雲 新年 優惠.跨年 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

海鮮控必朝聖青森縣最強CP值生鮮市場

海鮮控必朝聖青森縣最強CP值生鮮市場

義大999秒跨年煙火交通懶人包　6大觀賞區曝

義大999秒跨年煙火交通懶人包　6大觀賞區曝

4家烘焙、冰淇淋品牌推跨年優惠

4家烘焙、冰淇淋品牌推跨年優惠

6大餐飲集團跨年延長營業時間一次看

6大餐飲集團跨年延長營業時間一次看

12強林立今晚將現身桃園跨年晚會

12強林立今晚將現身桃園跨年晚會

藏王滑雪場秘境！搭纜車或滑雪才能到

藏王滑雪場秘境！搭纜車或滑雪才能到

遭列觀光署示警名單　本質旅行社澄清

遭列觀光署示警名單　本質旅行社澄清

直擊RAW開放參觀日！

直擊RAW開放參觀日！

基隆跨年煙火秀+大船鳴笛3最佳觀賞點

基隆跨年煙火秀+大船鳴笛3最佳觀賞點

全台速食店跨年優惠懶人包！

全台速食店跨年優惠懶人包！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲限時12天豪撒「3大優惠券」

桃園「地下水宮殿」開放預約1hr全滿

12家手搖飲跨年+新年好康懶人包

搭土航轉機最高送3晚伊斯坦堡住宿

「淡水跨年煙火」美食、交通懶人包

被推「大台北最強刈包」肥肉入口即化

200元排餐現炒蔬菜滷肉飯無限吃到飽

義饗食堂農曆春節也提供吃到飽

遠離喧囂！埔里10大必訪咖啡廳推薦

9家手搖飲跨年優惠懶人包

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

海鮮控必朝聖青森縣最強CP值生鮮市場

義大999秒跨年煙火交通懶人包　6大觀賞區曝

4家烘焙、冰淇淋品牌推跨年優惠

6大餐飲集團跨年延長營業時間一次看

12強林立今晚將現身桃園跨年晚會

藏王滑雪場秘境！搭纜車或滑雪才能到

遭列觀光署示警名單　本質旅行社澄清

直擊RAW開放參觀日！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366