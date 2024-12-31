RAW參觀日開放進場前近百人排隊　民眾：終於可以吃到江振誠料理

▲RAW今日開放參觀。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由名廚江振誠創立的米其林二星餐廳「RAW」，明年將轉型為「國際料理學院」，今日最後一天營業日，同時也是首度對外開放參觀日，11點開放進場前就已有上百人在外排隊等候，其中一位吳姓學生還說「終於有機會吃到江振誠主廚的料理」。

江振誠7月宣布12月31日是RAW的最後一天營業日，熄燈前夕，他決定12月31日對外開放參觀，包括神秘廚房，從早上11點到下午5點30分，主廚江振誠與餐廳團隊都會在現場，同時也準備限量飲品、小食、和牛滷肉飯及牛肉麵。

▲不到11點就有人排隊等候進場。

雖然11點才開放進場，但一早就有許多人在餐廳外面排隊，到了11點時，人潮已接近百人，其中梁小姐還帶著她的小女兒前來排隊，她說，RAW的每一季菜色幾乎都吃過，聽到餐廳要收掉消息時覺得很可惜，特地在今天來參與它的最後一天。

▲一進餐廳的布置，是過去各餐期使用的餐具及道具，有員工導覽介紹。

▲進場可以拿取餐點坐下來享用。

另外，RAW的偏高價位及一位難求，讓許多人無法到RAW用餐，吳姓學生趁著開放參觀日前來朝聖，他還說「終於有機會吃到江振誠主廚的料理」。另一位王小姐12點多才到現場排隊，也是希望藉由參觀日，朝聖一直訂不到位的「RAW」。

RAW現場除了供應限量飲品、小食、和牛滷肉飯外，還有江振誠特製的牛肉麵，新加坡Restaurant André的告別餐會，他就是煮這碗牛肉麵給客人享用，因此在RAW的最後一天，他也想請參觀民眾來品嚐看看。

▲免費提供的小食。

▲江振誠的特製紅燒牛肉麵，上圖示意圖，民眾吃的是小份的試吃量。

▲民眾在廚房等候拿取牛肉麵。

江振誠說，他的紅燒牛肉麵與別人不同，麵條煮好後，會先用清酒、辣醬拌過，再來才是淋上牛肉湯、鋪上牛腱、牛筋、牛肚、牛舌與牛尾，其中牛尾最難處理，需依照尺寸小大，進行不同時間的燉煮。而開放進場後，就許多人搶著想品嚐牛肉麵，不到1小時，就發送完原本備好的量，要到下午2點才能再度供應。

除了享用小食、和牛滷肉飯，更多人是排隊等著江振誠簽名及跟他合照留念。

▲許多人排隊等著江振誠簽名及跟他合照留念。

▲RAW前任主廚黃以倫（中）也回娘家，與導師江振誠（左）、現任主廚王奕翔（右）合照。（圖／Gladys提供）

另外，有台東最難訂餐廳之稱的「Sinasera 24」，則將於明年1月31日結束營業。2017年開幕的Sinasera 24，是長濱高人氣的法式餐廳，也有台東最難訂餐廳的稱號。主廚楊柏偉在這裡服役期間，接觸到許多特殊的天然野菜及新鮮魚種，退伍後遠赴法國餐廳工作，先後在普羅旺斯米其林一星餐廳La Bonne Etape以及馬賽米其林三星餐廳Le Petit Nice -Gérald Passedat服務，之後受畫日風尚會館業主邀請，回到長濱開設Sinasera 24法式餐廳，他說，回來台灣最主要的原因是與老闆的理念相同。

▲Sinasera 24明年1／31熄燈。（圖／取自Sinasera 24臉書）