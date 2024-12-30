泡湯小旅行！住礁溪無邊際溫泉池飯店　免費玩茶園、早餐吃到飽

▲礁溪晶泉丰旅每間客房都擁有私人半露天溫泉浴池。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

礁溪晶泉丰旅為了讓旅客能感受宜蘭茶葉魅力，規劃製茶小旅行，帶領旅人走進冬山鄉茶園，親手採茶、品味茶席，再入住旅館內，享受溫熱泉水洗滌身心，即日起四人成行，每人1972元起。

▲▼花間茶語 小農驛站帶領旅客認識冬山茶、體驗親手DIY樂趣。（圖／晶泉丰旅提供）

位於冬山鄉的「花間茶語 小農驛站」是家傳60年的老茶園，近年以全新的方式經營，透過導覽讓旅人走進群山環抱的茶園中，體驗採茶、製作專屬茶香足浴包，還能品嚐精緻茶席與手作茶點，進一步認識台灣茶的魅力。

▲▼入住礁溪晶泉丰旅還能享頂樓無邊際溫泉泳池等設施。（圖／業者提供）

礁溪晶泉丰旅即日起與茶園合作，推出「製茶時農 釀冬」一泊一食住房專案，四人成行入住飯店一晚，每人1972元起，能到茶園免費體驗，還能享飯店隔日早餐吃到飽，以及使用頂樓無邊際溫泉泳池、星空電影院等設施；透過官網加購高鐵票，可享全台最低78折起優惠。

▲礁溪老爺酒店今年也有跨年煙火秀。（圖／業者提供，下同）

而為迎接年末到來，礁溪老爺即日起除了在大廳打造一座高達2.4公尺巨型禮物盒外，今年跨年夜12月31日則舉辦「星空池畔派對」跨年晚會，不僅有跨年煙火秀，凡參加還有機會獲得雙人一泊二食萬元住宿券等多項好禮。

今年跨年夜，礁溪老爺的跨年晚會主題加入銀河、行星元素，營造星空池畔派對，並安排「行星攝影任務」遊戲互動，12月31日晚間11點至隔日凌晨零點10分，在野天風呂景觀泳池畔熱鬧展開，搭配樂團現場演奏，為賓客帶來一場聽覺與視覺的雙重饗宴，所有房客均可免費參加。

▲跨年派對為所有房客都能免費參加。

當晚，泳池邊無限量供應主廚特製鹹粥，以及與主題呼應的造型小點如隕石雞塊、月亮煎餅等，好吃好玩好有趣；當然還有最受期待的抽獎，獎品總價值超過5萬元，並在活動尾聲抽出萬元最大獎「平日雙人一泊二食洋式標準套房」住宿券一組，跨年倒數時刻再以150秒的夢幻煙火秀作為壓軸，期盼帶來一整年的好運氣。