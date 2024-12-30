2大手搖飲「草莓季」今天開跑！夢幻草莓甘露、莓好時光全回歸

▲2家手搖飲「草莓季」今天開跑。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冬季就是吃草莓的季節，2大手搖飲今（30）日終於迎來「草莓季」，包括鶴茶樓使用17顆草莓打造的夢幻「草莓甘露」強勢回歸，還有大苑子的「莓好時光」、「莓好花漾」也正式上市，且分別能享第2杯半價、草莓寶寶DIY盆栽免費送等限定優惠。

▲鶴茶樓「草莓甘露」使用了滿滿17顆草莓製成。（圖／鶴茶樓提供）

鶴茶樓 Hechaloutea冬季限定「草莓甘露」回來了，使用整整17顆草莓加入招牌鶴頂紅茶、醇香鮮乳打製成清涼冰沙，再放進帶有熟果香的手作鶴頂紅茶凍，每一口都能吃到草莓果丁以及清爽茶凍，咀嚼口感十足，每杯售價95元，即日起於全門市開賣，今日凡購買草莓甘露就送中杯純茶任選1杯，每人限購2組。

▲大苑子「莓好時光」、「莓好花漾」限量回歸。（圖／大苑子提供，下同）

大苑子「草莓季」也在今天開跑，皆是使用100%大湖新鮮草莓製成，「莓好時光」是草莓搭配特A級許慶良鮮乳的組合，每一口都能喝到濃郁果香及乳香，「莓好花漾」則是結合清爽文山青茶，再佐以滑順愛玉增添咀嚼感，每間門市草莓飲品每日限量提供，售完為止，同步開放提前撥打電話至門市詢問、預訂。

▲2款飲品皆是使用新鮮大湖草莓製成。

為歡慶草莓系列回歸，即日起只要使用大苑子PAY購買2杯「莓好時光」，即可免費獲得草莓寶寶DIY盆栽1盆，數量有限、送完為止，限於指定13家門市開跑，包括市府夢想店、板橋中山店、新店中正店、台北木新店、逢甲福星店、台中世貿店、東海店、彰化民族店、埔里店、西螺店、台南崇德店、台南青年店、新市店。