ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2大手搖飲「草莓季」今天開跑！夢幻草莓甘露、莓好時光全回歸

▲▼鶴茶樓「草莓甘露」回歸。（圖／鶴茶樓提供）

▲2家手搖飲「草莓季」今天開跑。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冬季就是吃草莓的季節，2大手搖飲今（30）日終於迎來「草莓季」，包括鶴茶樓使用17顆草莓打造的夢幻「草莓甘露」強勢回歸，還有大苑子的「莓好時光」、「莓好花漾」也正式上市，且分別能享第2杯半價、草莓寶寶DIY盆栽免費送等限定優惠。

▲▼鶴茶樓「草莓甘露」回歸。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓「草莓甘露」使用了滿滿17顆草莓製成。（圖／鶴茶樓提供）

鶴茶樓 Hechaloutea冬季限定「草莓甘露」回來了，使用整整17顆草莓加入招牌鶴頂紅茶、醇香鮮乳打製成清涼冰沙，再放進帶有熟果香的手作鶴頂紅茶凍，每一口都能吃到草莓果丁以及清爽茶凍，咀嚼口感十足，每杯售價95元，即日起於全門市開賣，今日凡購買草莓甘露就送中杯純茶任選1杯，每人限購2組。

▲▼大苑子莓好時光、莓好花漾。（圖／大苑子提供）

▲大苑子「莓好時光」、「莓好花漾」限量回歸。（圖／大苑子提供，下同）

大苑子「草莓季」也在今天開跑，皆是使用100%大湖新鮮草莓製成，「莓好時光」是草莓搭配特A級許慶良鮮乳的組合，每一口都能喝到濃郁果香及乳香，「莓好花漾」則是結合清爽文山青茶，再佐以滑順愛玉增添咀嚼感，每間門市草莓飲品每日限量提供，售完為止，同步開放提前撥打電話至門市詢問、預訂。

▲▼大苑子莓好時光、莓好花漾。（圖／大苑子提供）

▲2款飲品皆是使用新鮮大湖草莓製成。

為歡慶草莓系列回歸，即日起只要使用大苑子PAY購買2杯「莓好時光」，即可免費獲得草莓寶寶DIY盆栽1盆，數量有限、送完為止，限於指定13家門市開跑，包括市府夢想店、板橋中山店、新店中正店、台北木新店、逢甲福星店、台中世貿店、東海店、彰化民族店、埔里店、西螺店、台南崇德店、台南青年店、新市店。

【你可能也想看】

►9家手搖飲「跨年優惠」懶人包！珍奶買1送1、配料只要1元
►速食店「跨年優惠」整理包！蛋撻免費送、咔啦雞柳條買1送1
►「3大跨年優惠」一次看！甜甜圈30元有找、草莓可頌買5送1

關鍵字： 美食情報 美食雲 鶴茶樓 Hechaloutea 大苑子

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

王品20幾年退休主廚賣起港式滷味油雞

王品20幾年退休主廚賣起港式滷味油雞

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

7-11咖啡「買7送7」今開賣！

7-11咖啡「買7送7」今開賣！

出國一定要買旅平險？！專家帶你破解投保4大迷思

出國一定要買旅平險？！專家帶你破解投保4大迷思

住礁溪晶泉丰旅免費玩茶園

住礁溪晶泉丰旅免費玩茶園

大直美麗華新烤鴨餐廳開幕優惠

大直美麗華新烤鴨餐廳開幕優惠

鶴茶樓、大苑子「草莓季」今天開跑

鶴茶樓、大苑子「草莓季」今天開跑

被推「大台北最強刈包」肥肉入口即化

被推「大台北最強刈包」肥肉入口即化

與MSC榮耀號有約2025靜奢風玩法

與MSC榮耀號有約2025靜奢風玩法

2025Fun暑假MSC榮耀號親子童樂

2025Fun暑假MSC榮耀號親子童樂

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園「地下水宮殿」開放預約1hr全滿

200元排餐現炒蔬菜滷肉飯無限吃到飽

「淡水跨年煙火」美食、交通懶人包

9家手搖飲跨年優惠懶人包

12米卡比獸在桃園！亮相日、地點曝光

北部最大「角板山梅花季」要來了！

出國一定要買旅平險？！專家帶你破解投保4大迷思

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

羅東夜市美食攻略！12家小吃攤不踩雷

被推「大台北最強刈包」肥肉入口即化

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

王品20幾年退休主廚賣起港式滷味油雞

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

7-11咖啡「買7送7」今開賣！

出國一定要買旅平險？！專家帶你破解投保4大迷思

住礁溪晶泉丰旅免費玩茶園

大直美麗華新烤鴨餐廳開幕優惠

鶴茶樓、大苑子「草莓季」今天開跑

被推「大台北最強刈包」肥肉入口即化

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366