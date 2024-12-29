回顧2024年「全台10大熱門旅遊話題」　赴泰免簽、403地震都上榜

▲台灣人今年瘋出國，預估出境人次將破1700萬人次。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

2024年即將步入尾聲，《ETtoday新聞雲》回顧過去一年，整理出台灣10大熱門旅遊話題，包括地震對花蓮觀光影響、新的對台免簽政策、全新亮點飯店與航點開航等均上榜，來看看哪些話題讓你最印象深刻。

▲今年農曆春節發生台灣旅行團遭業者丟包，受困越南富國島。（圖／網友提供）

1.年代旅遊農曆春節丟包上百旅客在富國島

在農曆春節期間，年代旅遊遭爆丟包上百名旅客在富國島，不僅被丟包，還要再自費720美金（約新台幣2萬3500元）才能繼續行程，部分旅客更被迫提早結束行程，另外買機票返回台灣，掀起社會熱議。

後續經交通部觀光署查處，發現該公司財務業務異常，對外積欠債務逾千萬餘元，負責人林大鈞也直言沒錢賠償旅客。目前年代旅遊已被勒令停業、林大鈞5年內禁止經營旅行社，而品保協會也啟動保險理賠機制，但由於人數龐大，旅客想拿回賠償，恐還要等上一段時間。

▲403地震重創花蓮。（圖／記者劉亮亨攝）

2.403地震重創花蓮觀光

4月3日當天早上7點58分左右，花蓮發生規模7.2大地震，全台都劇烈搖晃，花蓮也發生多棟建築倒塌、橋樑毀損，中橫公路及蘇花公路、蘇花改均受影響而封閉，台鐵、高鐵、捷運也一度停駛，太魯閣國家公園內也因此次地震導致山體崩落、多條步道暫時封閉，更一度有多名遊客受困山中。

此次地震對花蓮觀光影響至今尚未恢復，已有十多家旅館業者選擇暫停或結束營業，或提前開始重新整建階段，加上後續數個颱風再次重創當地交通，雖然觀光署祭出國旅補助，但仍影響消費者旅遊信心，當地旅宿業者就預估從地震後至今，損失已數十億。

▲台中勤美洲際酒店於10月底開幕。（圖／業者提供）

3.新飯店遍地開花！國際級飯店紛紛進駐台灣

看好台灣市場發展潛力，國際級飯店紛紛進駐台灣，從高端與精緻商務的台中勤美洲際酒店、高雄日航酒店開幕，嘉義福容voco為全台首間該品牌酒店進駐台灣；還有時尚設計的「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」，到日系商務旅宿「相鐵Grand Fresa台北西門」，都提供旅人更多住宿選擇。

而台灣各大飯店業者也紛紛以拓點或改裝搶市，以不同品牌定位和價格，搶攻不同客群市場。奢華旅宿如甫於11月開幕的日月潭「漢來日月行館」，不但再次挑戰台灣飯店房價極限，也為日月潭地區提供全新奢華旅宿選擇與體驗；礁溪老爺酒店選擇暫停2個月營業時間進行館內大改裝，以新氣象迎賓。

▲靠著演唱會經濟與大型活動與熱門IP，帶動高雄觀光經濟。（圖／記者賴文萱翻攝）

4.演唱會經濟、熱門IP接力現身 高雄真正發大財

根據多家國內外大型旅遊業者與電商平台分析，節慶與特殊活動舉辦已成為吸引旅客到當地旅遊的主要誘因，帶動觀光熱潮與經濟發展，這項分析從高雄可看到實證。

近年如BLACKPINK、新好男孩、COLDPLAY、紅髮艾德、火星人Bruno Mars等重量級海外歌手均選擇到高雄開唱，大型演唱會南移，還有黃色小鴨、近期作為《魷魚遊戲2》全球宣傳的全球最大海上英熙娃娃等，均選擇高雄，帶動經濟發展，高雄市政府在今年9月就曾預估，大型活動的舉辦將創造逾48億觀光產值，成為「發大財密碼」。

▲▼阿里山福森號（上圖）、海風號（下圖）展現台灣鐵道設計新美學。（圖／記者彭懷玉攝）

5.鐵道玩法再進化 福森號、海風號展現設計新美學

台灣的鐵道旅遊在今年不只多了玩法，也展現讓人眼睛一亮的設計美學。首先於7月底正式行駛上路的阿里山全新檜木小火車「Formosensis 福森號」，以台灣紅檜、扁柏打造，細膩工法、超大觀景窗、甚至還有賞畫專區，結合藝術設計的景觀列車蜿蜒行駛在山中，讓人享受全新的鐵道搭乘體驗，一推出後就秒殺。

行駛於新竹至台中海線之間的「海風號」，則是全台首創的觀光甜點列車，列車夢幻馬卡龍色設計、MANO MANO精緻的料理，且全部的座位設計成「面海觀景座」，可以無死角將台灣整片海景收進眼簾，讓許多人直呼超美，為台灣的主題鐵道之旅增添新意。

▲挪威郵輪奮進號。（圖／記者彭懷玉攝）

6.遊輪旅遊在台夯！名勝世界、MSC榮耀號、挪威郵輪奮進號紛紛來台 「Fly Cruise」玩法更多

疫情後，台灣人追求更多元玩法，結合觀光、娛樂、購物、住宿等多元體驗的遊輪，更快被市場接受，加上旅遊業者透過包船推出以基隆、高雄為母港航次，讓台灣民眾能接觸到更多不同遊輪品牌，享受截然不同的船上體驗與出國樂趣，帶動整體遊輪旅遊銷售。

搭飛機出國搭遊輪的「Fly Cruise」也吸引更多消費者青睞。晴天旅遊總經理蕭世華認為，疫後除了地中海、加勒比海等經典路線，中東、北歐航線的遊輪也越來越受歡迎，加上受到疫情影響，許多人將心中的「夢想清單」提前執行，南、北極遊輪在台持續熱銷，多家業者紛紛推出極地包船行程，帶領旅客前往探秘。

▲河輪旅遊玩法在台越來越受喜愛。上圖為奢華精品河輪品牌「寰宇河輪UNIWORLD」。（圖／記者蔡玟君攝）

除了大型遊輪，主打更精緻、更深入、更慢活的「河輪玩法」在台灣也慢慢掀起熱潮。蕭世華分析，透過包船進行的河輪玩法，排除語言、行程的不確定性，連岸上觀光都含在費用中，且船隻停靠港口更接近大城市，一下船就能開始走行程，船上餐點也因應停靠點提供在地美食、美酒，接下來台灣業者將陸續推出萊茵河、多瑙河、法國隆河等多條河輪路線，想要玩得更奢華、精緻且深度，不妨選擇河輪。

▲台灣人今年出國破千萬人次。（圖／記者蔡玟君攝）

7.台灣旅客出國破千萬人次掀巨大逆差 日本仍是首選、赴越旅客超越泰國

今年台灣人出國人次在暑假就已破千萬，但來台旅客僅約700萬人，呈現巨大逆差。出國目的地方面，受惠於二三線航點更多、文化與美食誘因，日本仍是台灣人首選；越南今年則超越泰國，成為最受台灣人青睞的東南亞國家，其中富國島更成爲今年越南旅遊關鍵字，也開始有更多旅客前往沙壩、芽莊、大叻等二三線城市觀光。

▲泰國曼谷蘇凡納布國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

8.泰國宣布台灣享免簽證待遇 再掀赴泰國觀光熱

泰國從今年暑假宣布開放台灣人可享免簽證待遇，最長可停留60天，後更表示，只要沒有另外宣布，就持續性享該項優待，被外界視為「泰國對台永久免簽證」，也再掀泰國觀光熱潮高峰，加上潑水節、天燈節以及目前擁有曼谷、清邁、普吉島等多個直飛航線，讓台灣人赴泰旅遊越來越方便。

▲達美航空今年重返台灣市場。（圖／業者提供）

▲長榮航空最新粉萌機。（圖／記者蔡玟君攝）

9.外籍航空陸續來台拓點、4國籍航空開闢新航線 台灣天空更熱鬧

台灣的天空今年更加熱鬧，華航、長榮、星宇、台灣虎航4大國際航空紛紛開闢新航點搶客，如台灣虎航持續布局日本二三線甚至四線城市，成為台灣擁有最多日本直飛航點的航空公司，也讓民眾赴日旅遊更便利、玩法更多元；隨著達美航空重返台灣，開闢「台北－西雅圖」直飛航線，華航、星宇也陸續開航西雅圖，長榮則以增班因應，掀起北美航線大戰。

看好富國島熱度，今年如越捷航空、星宇航空、台灣虎航都陸續開航直飛航線；為了提供更特別的搭乘體驗，長榮航空今年與三麗鷗公司合作推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，包括「閨蜜機」、「粉萌機」與「糖果機」，可愛塗裝和機內可愛的三麗鷗備品，吸引旅客搶搭。

▲高雄國際小港機場出境大廳。（圖／記者吳世龍攝）

10.不只北部！中南部機場航線蓬勃發展

不只嘉惠北台灣，中南部航線也越來越蓬勃發展，如高雄直飛日本航點越來越多，包括東京成田、大阪關西、福岡、名古屋、沖繩、岡山等，日本之外也有香港、富國島、亞庇、首爾金浦、澳門、釜山、仁川、胡志明等等。

台中現在也有胡志明、高松、仁川、富國島、香港、澳門等航點選擇，讓中南部旅客不用遠跑桃園機場就能出國，明年高雄也預計有札幌、仙台航線開航，聯合航空也將前進小港機場開闢「高雄－東京成田」直飛航線；星宇航空更計畫因應大阪萬博，明年開闢「台北－神戶」、「台中－神戶」航線。