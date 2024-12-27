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元旦迎接「最接近城市的曙光」　左鎮二寮交通管制搶先看

▲▼左鎮二寮日出。（圖／翻攝自西拉雅國家風景區管理處官網）

▲左鎮二寮日出被譽為「最接近城市的曙光」。（圖／翻攝自西拉雅國家風景區管理處官網）

記者蔡玟君／綜合報導

台南左鎮二寮日出被譽為「最接近城市的曙光」，也是全台灣最低海拔的日出地，每年元旦當天都會吸引許多民眾上山欣賞新年第一道日出。西拉雅國家風景區管理處就公布2025年元旦當天交通管制，提醒準備上山的民眾留意。

根據中央氣象署資訊顯示，左鎮二寮2025年曙光時間在元旦早晨6點39分，西拉雅風管處為了因應迎曙光人潮，從2025年1月1日凌晨0時起至早上8點為止進行交通管制，詳細規定如下：

▲▼左鎮二寮日出。（圖／翻攝自西拉雅國家風景區管理處官網）

▲左鎮二寮觀日出平台。（圖／翻攝自西拉雅國家風景區管理處官網）

►管制路段
1.左鎮區:
岡林派出所（南168線與南171線路口）至柑仔園（南162線與南171線交界）， 全長2.5公里。

▲▼左鎮二寮日出。（圖／翻攝自西拉雅國家風景區管理處官網）

▲想要迎曙光，不妨到左鎮二寮走一趟。（圖／翻攝自西拉雅國家風景區管理處官網）

2.龍崎區：
1.南162線與南162-1線路口至柑仔園，全長約 3.5 公里。
2.南168線烏樹林路口至南162-1線路段，全長約1公里。

►管制車輛
管制四輪以上汽車禁入，公務車、自行車及機車不予管制。

►交通管制哨
1.新化分局：岡林派出所及柑仔園。
2.歸仁分局：南168線烏樹林路口及南162與南162-1路口

關鍵字： 2025元旦 迎曙光 2025曙光 元旦 台南旅遊 左鎮 二寮

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