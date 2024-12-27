元旦迎接「最接近城市的曙光」　左鎮二寮交通管制搶先看

▲左鎮二寮日出被譽為「最接近城市的曙光」。（圖／翻攝自西拉雅國家風景區管理處官網）

記者蔡玟君／綜合報導

台南左鎮二寮日出被譽為「最接近城市的曙光」，也是全台灣最低海拔的日出地，每年元旦當天都會吸引許多民眾上山欣賞新年第一道日出。西拉雅國家風景區管理處就公布2025年元旦當天交通管制，提醒準備上山的民眾留意。

根據中央氣象署資訊顯示，左鎮二寮2025年曙光時間在元旦早晨6點39分，西拉雅風管處為了因應迎曙光人潮，從2025年1月1日凌晨0時起至早上8點為止進行交通管制，詳細規定如下：

▲左鎮二寮觀日出平台。（圖／翻攝自西拉雅國家風景區管理處官網）



►管制路段

1.左鎮區:

岡林派出所（南168線與南171線路口）至柑仔園（南162線與南171線交界）， 全長2.5公里。

▲想要迎曙光，不妨到左鎮二寮走一趟。（圖／翻攝自西拉雅國家風景區管理處官網）

2.龍崎區：

1.南162線與南162-1線路口至柑仔園，全長約 3.5 公里。

2.南168線烏樹林路口至南162-1線路段，全長約1公里。

►管制車輛

管制四輪以上汽車禁入，公務車、自行車及機車不予管制。

►交通管制哨

1.新化分局：岡林派出所及柑仔園。

2.歸仁分局：南168線烏樹林路口及南162與南162-1路口