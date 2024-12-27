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冷氣團殺到！「手搖飲暖心優惠」來了　有10元珍奶、奶茶買1送1

▲▼林三茶研所。（圖／林三茶研所提供）

▲強烈冷氣團報到，手搖飲暖心優惠快收。（圖／林三茶研所提供）

記者蕭筠／台北報導

入冬首波強烈冷氣團南下，今（27）日愈晚愈冷，且持續冷到周末。搶攻低溫商機，手搖飲也祭出限時暖心優惠，不僅有10元珍奶，還有指定飲品可享買1送1。

▲▼CoCo冬韻擂焙珍奶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo冬韻擂焙珍奶下殺10元。（圖／CoCo提供）

●林三茶研所
林三茶研所即日起至12月29日期間每天下午3點至晚上8點祭出「6款飲品買1送1」優惠活動，品項有「招牌雙料奶茶」、「四季青茶」、「烈日火山紅茶」、「黃金烏龍奶蓋」、「林三冬瓜茶」、「橙心橙意水果茶」，限同品項買1送1，每人限購1組。

「雙料奶茶」是選用香醇奶茶搭配白玉珍珠、寒天粉角等配料；「黃金烏龍奶蓋」則是烏龍茶底結合絲滑奶蓋的組合；「林三冬瓜茶」放進琥珀珍珠、小紫蘇等料搭配香甜冬瓜茶。

●CoCo
CoCo將於12月28日祭出「大杯冬韻擂焙珍奶第2杯10元」，2杯只要80元，換算下來，單杯40元就能喝到，於全門市或使用都可訂線上點餐皆可享優惠，每人不限購。

「冬韻擂焙珍奶」是採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成濃厚擂茶粉，再結合日式鹿兒島焙奶茶，每一口都能喝到醇厚茶底，再放進Q彈蜜珍珠，提醒擂茶粉因含有小麥、砂糖、黑豆、薏仁、燕麥、綠茶、白芝麻、黑糯米、黑麥、糙米、黑芝麻、蕎麥、小麥胚芽、山藥、蓮子、黑棗粉等穀物，不建議對其過敏者飲用。

●五桐號
五桐號即日起至2025年1月5日祭出「太妃奶茶買1送1」優惠，單筆消費限購1組，全門市、外送平台Uber Eats皆享優惠。「太妃奶茶」是濃厚奶香結合焦糖香氣的組合。

●茶湯會
茶湯會即日起至2025年1月1日於全門市祭出「草莓系列第2杯75折」優惠，品項有「草莓四季春拿鐵」、「草莓翡翠珍珠奶綠」共2款，每人限購2組。

「草莓四季春拿鐵」是以清爽四季春做為茶底，搭配香醇鮮奶，再加上新鮮草莓製成的草莓果粒醬，口感濃郁好喝，售價75元；「草莓翡翠珍珠奶綠」則使用五薰翡翠綠茶特製成奶綠風味，結合酸甜草莓醬、軟Q珍珠，北區售價75元、中南區70元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 冷氣團 買1送1

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