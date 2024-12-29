馬來西亞竟有「貓城」！古晉搭河輪賞絕美夕陽　水上清真寺美呆

▲古晉為砂拉越州的首府。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／馬來西亞報導

許多人知道沙巴，卻不曾耳聞過砂拉越，這是馬來西亞最大的州屬，位在婆羅洲西北部，古晉是其首府。又有貓城之稱的古晉，隨處可見貓元素，就連路燈也少不了貓妝點，夕陽時到河濱搭渡輪，抑或鑽進老街尋覓伴手禮，感受新舊交融的魅力。

▲古晉跟馬來語的貓同音，隨處可見貓元素，接近農曆新年，還會幫貓裝置換上長袍馬褂。（圖／記者彭懷玉攝）



古晉（Kuching）跟馬來語的貓（Kucing）同音，於是該城與貓就此產生連結，看得到各式貓的裝置，接近農曆新年，還會幫貓裝置換上長袍馬褂，甚至有貓博物館，十分趣味。走在路上，許多貓咪悠哉閒晃，貓城之名不脛而走。

▲▼古晉為多元種族的城市，整體治安良好，不用過度擔心語言或安全問題。（圖／記者彭懷玉攝）

古晉為多元種族的城市，在地導遊Jojo說，約有34%華人、33%馬來人，其餘為原住民，多達31個少數民族在此生活，華人來旅行，說英語、中文或閩南話都可以通，當地原住民多數信奉基督教和天主教，也有伊斯蘭教和佛、道教，因此有寺廟、教堂、清真寺，整體而言治安良好，不用過度擔心語言或安全問題。

▲▼古晉依偎在長120公里的砂拉越河旁；「砂拉越立法議會大廈」的外觀相當引人注目。（圖／記者彭懷玉攝）

古晉依偎在長120公里的砂拉越河旁，沿著1.8公里長的河濱散步，一棟屋頂如花瓣或裙擺狀的建物，相當引人注目，是為「砂拉越立法議會大廈」，金光閃閃的外觀，伴隨四周建物，倒映上河面，如夢似幻的光影讓人心醉，一旁還有7月甫開幕的英國茶屋，能愜意享用下午茶。如今搭舢舨船到對岸，只需一元馬幣（新台幣約7.3元），仍是砂拉越河上重要的交通工具。

▲▼皇家古晉河輪下午5點半出發，90分鐘暢遊砂拉越河，一次捕捉絕美日落和夜景。（圖／記者彭懷玉攝）

經典行程推薦到古晉河濱公園碼頭旁，搭乘皇家古晉河輪（Royal Kuching Cruise），下午5點半出發，90分鐘暢遊砂拉越河，捕捉絕美日落和夜景、享用千層糕點心和果汁，並欣賞民族舞蹈表演，一人馬幣70元（約新台幣500元）。特別的是，迎著微風前行，會發現一旁是傳統長屋，另一頭則是整片新建的度假公寓，古老漁船浮在河面，呈現破碎感，喜歡攝影的人肯定會對畫面念念不忘。

▲沿著河岸繼續前進，會經過藍色屋頂的水上清真寺，非信徒也能入內參拜。（圖／記者彭懷玉攝）

下了船，沿著河岸繼續前進，會經過藍色屋頂的水上清真寺，以及達魯哈納黃金吊橋（Jambatan Darul Hana Kuching），也被稱作「S型黃金橋」，象徵著砂拉越州的團結，到了夜晚，橋墩和建物燈光映照水面，散發浪漫情調，導遊表示，晚間河濱公園還有噴泉表演，營造出類似迪士尼樂園的歡樂氣氛。

▲達魯哈納黃金吊橋（Jambatan Darul Hana Kuching）連結兩岸，象徵砂拉越州的團結。（圖／記者彭懷玉攝）