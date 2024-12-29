ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

馬來西亞竟有「貓城」！古晉搭河輪賞絕美夕陽　水上清真寺美呆

▲馬來西亞,砂拉越,古晉,皇家古晉遊輪,水上清真寺,古晉舊城區,古晉河濱公園,砂拉越州立立法議會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲古晉為砂拉越州的首府。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／馬來西亞報導

許多人知道沙巴，卻不曾耳聞過砂拉越，這是馬來西亞最大的州屬，位在婆羅洲西北部，古晉是其首府。又有貓城之稱的古晉，隨處可見貓元素，就連路燈也少不了貓妝點，夕陽時到河濱搭渡輪，抑或鑽進老街尋覓伴手禮，感受新舊交融的魅力。

▲馬來西亞古晉有貓城之稱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲古晉跟馬來語的貓同音，隨處可見貓元素，接近農曆新年，還會幫貓裝置換上長袍馬褂。（圖／記者彭懷玉攝）

古晉（Kuching）跟馬來語的貓（Kucing）同音，於是該城與貓就此產生連結，看得到各式貓的裝置，接近農曆新年，還會幫貓裝置換上長袍馬褂，甚至有貓博物館，十分趣味。走在路上，許多貓咪悠哉閒晃，貓城之名不脛而走。

▲馬來西亞,砂拉越,古晉,皇家古晉遊輪,水上清真寺,古晉舊城區,古晉河濱公園,砂拉越州立立法議會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼古晉為多元種族的城市，整體治安良好，不用過度擔心語言或安全問題。（圖／記者彭懷玉攝）

▲馬來西亞,砂拉越,古晉,皇家古晉遊輪,水上清真寺,古晉舊城區,古晉河濱公園,砂拉越州立立法議會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

古晉為多元種族的城市，在地導遊Jojo說，約有34%華人、33%馬來人，其餘為原住民，多達31個少數民族在此生活，華人來旅行，說英語、中文或閩南話都可以通，當地原住民多數信奉基督教和天主教，也有伊斯蘭教和佛、道教，因此有寺廟、教堂、清真寺，整體而言治安良好，不用過度擔心語言或安全問題。

▲馬來西亞,砂拉越,古晉,皇家古晉遊輪,水上清真寺,古晉舊城區,古晉河濱公園,砂拉越州立立法議會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼古晉依偎在長120公里的砂拉越河旁；「砂拉越立法議會大廈」的外觀相當引人注目。（圖／記者彭懷玉攝）

▲馬來西亞,砂拉越,古晉,皇家古晉遊輪,水上清真寺,古晉舊城區,古晉河濱公園,砂拉越州立立法議會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

古晉依偎在長120公里的砂拉越河旁，沿著1.8公里長的河濱散步，一棟屋頂如花瓣或裙擺狀的建物，相當引人注目，是為「砂拉越立法議會大廈」，金光閃閃的外觀，伴隨四周建物，倒映上河面，如夢似幻的光影讓人心醉，一旁還有7月甫開幕的英國茶屋，能愜意享用下午茶。如今搭舢舨船到對岸，只需一元馬幣（新台幣約7.3元），仍是砂拉越河上重要的交通工具。

▲馬來西亞,砂拉越,古晉,皇家古晉遊輪,水上清真寺,古晉舊城區,古晉河濱公園,砂拉越州立立法議會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼皇家古晉河輪下午5點半出發，90分鐘暢遊砂拉越河，一次捕捉絕美日落和夜景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲馬來西亞,砂拉越,古晉,皇家古晉遊輪,水上清真寺,古晉舊城區,古晉河濱公園,砂拉越州立立法議會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

經典行程推薦到古晉河濱公園碼頭旁，搭乘皇家古晉河輪（Royal Kuching Cruise），下午5點半出發，90分鐘暢遊砂拉越河，捕捉絕美日落和夜景、享用千層糕點心和果汁，並欣賞民族舞蹈表演，一人馬幣70元（約新台幣500元）。特別的是，迎著微風前行，會發現一旁是傳統長屋，另一頭則是整片新建的度假公寓，古老漁船浮在河面，呈現破碎感，喜歡攝影的人肯定會對畫面念念不忘。

▲馬來西亞,砂拉越,古晉,皇家古晉遊輪,水上清真寺,古晉舊城區,古晉河濱公園,砂拉越州立立法議會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲沿著河岸繼續前進，會經過藍色屋頂的水上清真寺，非信徒也能入內參拜。（圖／記者彭懷玉攝）

下了船，沿著河岸繼續前進，會經過藍色屋頂的水上清真寺，以及達魯哈納黃金吊橋（Jambatan Darul Hana Kuching），也被稱作「S型黃金橋」，象徵著砂拉越州的團結，到了夜晚，橋墩和建物燈光映照水面，散發浪漫情調，導遊表示，晚間河濱公園還有噴泉表演，營造出類似迪士尼樂園的歡樂氣氛。

▲馬來西亞,砂拉越,古晉,皇家古晉遊輪,水上清真寺,古晉舊城區,古晉河濱公園,砂拉越州立立法議會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲達魯哈納黃金吊橋（Jambatan Darul Hana Kuching）連結兩岸，象徵砂拉越州的團結。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 馬來西亞旅遊 古晉 國外特色 亞洲旅遊 東南亞旅遊 古晉市 砂拉越河 皇家古晉河輪 水上清真寺

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

推薦閱讀

馬來西亞藏「貓城」！搭河輪賞夕陽

馬來西亞藏「貓城」！搭河輪賞夕陽

12米卡比獸在桃園！亮相日、地點曝光

12米卡比獸在桃園！亮相日、地點曝光

2024全台新開飯店懶人包

2024全台新開飯店懶人包

盤點10家2024登台日本人氣餐廳

盤點10家2024登台日本人氣餐廳

羅東夜市美食攻略！12家小吃攤不踩雷

羅東夜市美食攻略！12家小吃攤不踩雷

台北101跨年煙火「11處觀賞點」

台北101跨年煙火「11處觀賞點」

埔里特色美食盤點！油條夾「茭白筍」

埔里特色美食盤點！油條夾「茭白筍」

「韓元急貶」匯率創新低！韓媒點名3種人最慘

「韓元急貶」匯率創新低！韓媒點名3種人最慘

日本三重縣退休海女阿嬤經營海鮮炭烤

日本三重縣退休海女阿嬤經營海鮮炭烤

麥當勞公車亭「童心停靠站」遭砲轟

麥當勞公車亭「童心停靠站」遭砲轟

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園「地下水宮殿」開放預約1hr全滿

200元排餐現炒蔬菜滷肉飯無限吃到飽

12米卡比獸在桃園！亮相日、地點曝光

冷氣團殺到！手搖飲暖心優惠懶人包

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

馬來西亞藏「貓城」！搭河輪賞夕陽

2024全台新開飯店懶人包

麥當勞公車亭「童心停靠站」遭砲轟

盤點10家2024登台日本人氣餐廳

敘日餐廳新年優惠元旦起連推28天

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

馬來西亞藏「貓城」！搭河輪賞夕陽

12米卡比獸在桃園！亮相日、地點曝光

2024全台新開飯店懶人包

盤點10家2024登台日本人氣餐廳

羅東夜市美食攻略！12家小吃攤不踩雷

台北101跨年煙火「11處觀賞點」

埔里特色美食盤點！油條夾「茭白筍」

「韓元急貶」匯率創新低！韓媒點名3種人最慘

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366