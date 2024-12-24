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台北東區「嵨開安旅」LOGO、企業識別曝！業者：2025上半年迎賓

▲台北「嵨開安旅 Hotel UKETAMO」預計明年第一季見客。（圖／業者提供）

▲台北「嵨開安旅 Hotel UKETAMO」預計明年上半年開幕。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

台北東區新飯店「嵨開安旅 Hotel UKETAMO」預計明年上半年見客！福泰飯店集團今（24日）表示，邀請OFFICE創辦人馮宇，為旗下第一家健康療癒的主題飯店設計企業辨識，以日本出羽三山和大自然的律動為靈感，打造識別形象與包裝設計。

▲嵨開安旅邀請馮宇 IF OFFICE 團隊設計 LOGO、企業識別，以Pantone 4172 C寂靜湖水綠、Pantone 4167 C山中蔥郁綠做為企業代表色。（圖／業者提供）

▲嵨開安旅LOGO的出羽三山分別代表過去（月山）、現在（羽黑山）和未來（湯殿山）。

馮宇曾帶領IF OFFICE設計過許多大型活動與建築主視覺，包含總統府建築百年、嘉義市城市品牌形象識別、馬祖國際藝術島、國小教科書再造計畫、兩廳院年度活動視覺系統等。

福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，嵨開安旅取名源於日本出羽三山「接受一切（受けたまわる、Uketamo）」的哲學理念。「嵨」發音同五，山字旁加上烏鴉的烏，代表日本傳說故事中的三足烏鴉，祂引導出羽三山的創始人八公王子前往山伏的精神中心羽黑山。「開」則象徵位於文明邊界的鳥居，提醒我們敞開大門，迎接自然中所蘊含的寧靜理解。

▲嵨開安旅邀請馮宇 IF OFFICE 團隊設計 LOGO、企業識別，以Pantone 4172 C寂靜湖水綠、Pantone 4167 C山中蔥郁綠做為企業代表色。（圖／業者提供）

▲▼以Pantone 4172 C寂靜湖水綠、Pantone 4167 C山中蔥郁綠，做為企業代表色。

▲嵨開安旅邀請馮宇 IF OFFICE 團隊設計 LOGO、企業識別，以Pantone 4172 C寂靜湖水綠、Pantone 4167 C山中蔥郁綠做為企業代表色。（圖／業者提供）

IF OFFICE創辦人馮宇則表示，以Pantone 4172 C寂靜湖水綠、Pantone 4167 C山中蔥郁綠做為企業代表色，從大腦安靜開始，到迎來內心平靜，細細感受安定的能量流動；而嵨開安旅LOGO山的圖像為日本山形縣的出羽三山，是日本修驗道三大聖地之一，已有1400多年的歷史。除了代表UKETAMO豐厚的文化底蘊，也象徵大自然的能量波動，透過溫暖、柔和的頻率，釋放壓力、擺脫生活煩躁，讓身心能得到昇華與平衡。

▲嵨開安旅邀請馮宇 IF OFFICE 團隊設計 LOGO、企業識別，以Pantone 4172 C寂靜湖水綠、Pantone 4167 C山中蔥郁綠做為企業代表色。（圖／業者提供）

▲嵨開安旅LOGO、企業識別出爐。

「嵨開安旅 Hotel UKETAMO」位於台北市大安區復興南路一段191號，從捷運忠孝復興站步行只需3分鐘可達，基地面積佔地約1100坪、樓高16層，客房樓層從7樓到16樓共111間客房，6樓為自尼泊爾引進的國際瑜伽品牌Avata Wellness自癒中心，5樓的全天候供餐餐廳Bliss & Bone，1樓「慢走」咖啡廳，由台電大安變電所原址改建，為福泰飯店集團第5個特色品牌，預計2025年上半年開幕。

▲臺北嘉佩樂酒店Capella Taipei。（圖／業者提供）

▲「客廳」是每一間嘉佩樂酒店的靈魂所在。（示意圖／業者提供，下同）

另外，「台北嘉佩樂酒店Capella Taipei」預計2025年第一季正式開幕。酒店坐落於台北林蔭大道敦化北路上，邀來國際知名設計師André Fu設計事務所操刀，以「現代雅居」的理念，將酒店塑造為一位品味非凡的旅者宅邸。

▲臺北嘉佩樂酒店Capella Taipei。（圖／業者提供）

▲日式餐廳圍繞在「留白之美」，呈現「侘寂」美學理念。

飯店一共規劃出86間客房和套房，房內坐擁北市壯觀天際線，可將盆地群山盡收眼底，部分客房還能遠眺台北101大樓；還包含水療及健身中心，以及5間中西日式餐飲空間。

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