聖誕跨年美食優惠！新北最高Buffet送龍蝦　吉豚屋推1公斤豬排丼

▲50樓Café自助餐廳12月24日、25日、31日3天晚餐加碼送，每位客人皆可獨享半隻波士頓龍蝦。（圖／取自50樓Café自助餐廳臉書）

記者黃士原／台北報導

搶攻聖誕佳節、跨年聚餐商機，各家餐飲業者紛紛祭出好康優惠，像是50樓Café自助餐廳加送半隻波士頓龍蝦、王品牛排拍照打卡請吃海鮮盤、八色烤肉吃到飽限時回歸，而吉豚屋則新推1公斤炸豬排丼飯，提供寒冬中所需的滿滿熱量。

▲饗聚廚房12月25日前4人同行，平日午、晚餐時段每位788元。（圖／業者提供）

台北花園大酒店饗聚廚房

12月25日前祭出聖誕優惠，4人同行，平日午、晚餐時段每位788元，假日時段每位988元，不需額外收取一成服務費。

50樓Café自助餐廳

12月24日、25日、31日3天晚餐加碼送，每位客人皆可獨享半隻波士頓龍蝦，佐搭以番茄、橄欖熬煮的葡式特色醬料。

定食8

定食8歡慶耶誕限時推出「甜蜜組合配」，12月31日前，焦糖布丁蛋糕+奶茶系列飲品（任選一款）甜甜價只要89元。焦糖布丁蛋糕原價60元，可搭配飲品為紫薯於你竹炭奶茶（50元）、濃厚系奶茶（40元）。

▲爐烤地中海海鮮盤。（圖／王品提供）

王品牛排

即日起至12月31日，只要到王品牛排門市消費2客套餐，並拍照上傳個人社群，即可免費吃「爐烤地中海海鮮盤」1份。

陶板屋

明年1月24日前，凡到陶板屋消費2客套餐，並於個人社群拍照打卡標註「#陶板屋和風洋食」，且主動出示給店員，餐廳招待「焗烤扇貝海鮮名物」1份。

丰禾

年底前到店內用套餐並出示品牌社群指定畫面，就送260元贈菜金，可折抵套餐外所加點的金額。12月31日前在大里德芳南店、文心崇德店、台中公益店消費滿1000元，再送2張500元現金券。

肉次方

12月底前，內用套餐拍下指定新菜，上傳個人社群並下tag，主動向店員出示畫面，招待北海道生食級干貝1份。

▲八色烤肉吃到飽活動限時回歸。（圖／八色烤肉提供）

八色烤肉

迎接聖誕佳節、跨年派對與尾牙聚餐商機，八色烤肉吃到飽活動再度回歸，台中中友店限定的「經典入門套餐」，單人售價680元+10%，除了韓式小菜無限供應，經典的8種口味的醃製豬五花與海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式拉麵等熟食，全部吃到飽。

台北忠孝店則是推出「豪奢海陸套餐」，每人880元+10%，除了經典醃製豬五花（8種口味），還能品嚐到高級海鮮與精選肉品，包括鹽烤奶油蝦、嚴選牛肋條、厚切松阪豬等。

▲台灣吉豚屋「金黃圈圈腰內丼套餐」。（圖／台灣吉豚屋提供）

台灣吉豚屋

台灣吉豚屋今日新推出「金黃圈圈腰內丼套餐」，以大塊薄切腰內肉來排成澎湃的半個圓圈形狀，其超大份量丼飯加上豬肉味噌湯的組合，整體總重達1公斤，每店每日「限量」10份，售價399元。

▲舞古賀MINI鍋物推出香麻綠環聖誕鍋。（圖／業者提供）

舞古賀MINI鍋物

位於誠品松菸B1的舞古賀MINI鍋物12月21日起推出「香麻綠環聖誕鍋」，以綠色香菜圍成一圈，中間再以紅色辣椒搭配，讓整個鍋物充滿聖誕氣氛。為了款待歌迷，12月31日前憑張惠妹大巨蛋演唱會門票，消費1份香麻綠環聖誕鍋（288元），可免費獲贈1份日式昆布鍋（198元），等於買一送一，每張票限購1組，每天限量20組（午晚餐各10組）。

▲勝勢日式豬排推出舉牌拍照上傳IG活動，出示相關畫面送「腰內豬排」1塊。（圖／業者提供）

勝勢日式豬排

勝勢日式豬排則是12月25日至28日、12月30日至明年元旦，只要到大巨蛋店內用消費套餐，和服務人員索取活動舉牌拍照，上傳IG限動並tag官方帳號，出示相關畫面即可兌換限量「腰內豬排」1塊（價值60元），每日限量30份。