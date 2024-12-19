AI打造個性化行程！2025旅遊趨勢公布　旅客嚮往人潮稀少景點

▲Booking.com公布2025年旅遊趨勢，上圖為Booking.com台灣及香港區經理詹雅伃。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

科技的導入、旅遊習慣的改變，Booking.com展望2025年提出旅遊趨勢觀察，旅客已開始善用AI安排行程外，更想透過AI科技對當地帶來正面影響；此外，旅人更嚮往前往人潮稀少的目的地，亞洲父母更出現「SKI」旅遊熱潮，意指「花掉給孩子的遺產去規劃一生難忘的旅行，留下更多回憶」。

Booking.com台灣及香港區經理詹雅伃表示，隨著AI科技越來越盛行，Booking.com今年起推動「無縫的旅行體驗」，從英語系國家搶先嘗試推出「AI Travel Planner」功能，通過大數據與偏好，旅客可透過AI建議探索更多目的地，甚至能透過AI建議預訂飯店、體驗等。

▲旅客已越來越善用AI規劃旅行。（圖／免費圖庫Pixabay）

而根據平台調查也表示，除了善用AI進行旅遊規劃外，旅人也期望使用AI能了解當地文化習慣，藉此尊重所訪地點，並能帶來正面影響，也想與當地建立更深的連結。

不過詹雅伃也表示，「AI Travel Planner」功能仍在完善階段，僅有英美國家目前可做到機票、交通、住宿、體驗等一站式規劃，台灣則受限於法規仍有待未來系統完善後有天能導入該功能。

旅遊習慣方面，平台發現越來越多台灣旅客傾向尋找人流較少的私藏秘境，而海外客來到台灣的目的地搜尋也開始擴散至非海外客主要熱門城市（如礁溪）。

▲越來越多父母想為自己規劃一生難忘的旅行。（圖／免費圖庫pixabay）

Booking.com亦公布2025九大旅遊趨勢，包括觀星等「夜間旅遊熱潮」掀起，而「注重養生」的旅遊方式也成為許多想要追求健康人生的旅人心之所向，同時，亞洲父母掀起花掉給孩子遺產的「SKI」（Spending Kids’ Inheritance，意指「花掉孩子的遺產」）旅遊潮，將原本留給孩子的遺產拿來規劃一生難忘的旅行。

▲機場設施是否豐富也越來越受到旅客重視。上圖為獲得「2024全球最佳機場」冠軍的卡達杜哈哈馬德國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，還有「AI打造專屬個性化旅程」、「男性專屬旅行療癒崛起」、「不受年齡限制的樂齡冒險」、「復古旅行帶動二手潮流」與因為機場豐富的設施，而更期待旅程到來的「從機場開始的旅程」等，都是平台觀察到的2025新趨勢。