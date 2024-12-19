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台北人氣拉麵「鬼金棒」分店再+1　西門店明天開始營業

▲台北人氣拉麵「鬼金棒」分店再+1　西門店明天開始營業。（圖／記者黃士原攝）

▲台北人氣拉麵「鬼金棒」西門店明天開始營業。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北排隊名店「辣麻味噌拉麵鬼金棒」分店再增1家，位於中華路的西門店明天開始營業，但只販售辣麻味噌拉麵跟濃厚豚骨拉麵。

辣麻味噌拉麵鬼金棒是台北超人氣拉麵店，擁有眾多忠實老客人，其湯頭是以魚介及豚骨為基底，招牌麻辣味噌的辣度有無、少量、普通、增量及鬼增量5種等級，麻度也是一樣有5種等級，如果想吃鬼增量則須再加購，店家也提醒，如果無法吃太辣的民眾，不要輕易嚐試鬼增量。

▲鬼金棒招牌「辣麻味噌拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

辣麻味噌拉麵鬼金棒原本有台北總店（沾麵）、中山店及中山別館3個據點，日前承接只開業4個月的「卍力拉麵」舊店面，成為第4家分店「西門店」，明天開始營業，中山店店長與老闆都會進駐，主要提供辣麻味噌與濃厚豚骨味噌2種拉麵。

鬼金棒老闆也提到，西門店辣麻味噌拉麵湯頭是濃厚豚骨與魚介湯頭以1:1比例製作，而濃厚豚骨拉麵湯頭則是純豚骨加上雞油、濃口醬油調配而成，歡迎大家來試試味道。

其實，卍力拉麵前身也是鬼金棒，但負責營運老闆（溫姓）與另外3家不同（葛姓），只是新品牌只營業4個月就暫停營業，溫老闆在休息半年到1年後，會再找其他地點重新開設卍力。

▲「Japanese Soba Noodles蔦」即將再度登台。（資料照／記者黃士原攝）

另外，2012年開幕的東京知名拉麵店「Japanese Soba Noodles蔦」，2016年首度拿到米其林一星，這也是全球第一家摘星的拉麵店。2017年由和億生活集團代理引進，但在2020年歇業，不過官方FB在10月公布，台北店將於今年12月或明年1月開幕，正式宣告重新登台。

拉麵湯底一向是拉麵的靈魂，「Japanese Soba Noodles蔦」的湯底是分別以全雞、海瓜子及魚介為食材，各以8小時、2-3小時及5小時熬煮出3鍋湯底，之後再依最適合的比例調配出高湯。招牌醬油拉麵以高湯為底，再加上秘製醬油調配出湯底，並且加入松露醬及松露油提味。

關鍵字： 美食雲 鬼金棒 拉麵 日本拉麵

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