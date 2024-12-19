台人赴日已破555萬創新高　日本觀光廳：棒球賽、航點增是主因

▲日本觀光廳公布訪日客再創新高。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本觀光廳18日公布今年最新訪日外國旅客數據統計，截至11月為止，訪日外國客已達3337萬人次，再創新高，前三大客源市場分別是韓國、中國與台灣。雖然今年僅剩下不到一個月，但目前訪日外國人次，就已超越2019年整年度的3188萬人次，日本觀光廳也表示，希望在2030年實現訪日外國客達到6000萬人次目標。

▲台灣人今年赴日人次也創新高。（圖／記者蔡玟君攝）

根據日本觀光廳公布數據，今年1至11月訪日人次已破3337萬人次，無論是與2023年相比，或與2019年相比均再創新紀錄。而從數據中也可看到台灣人多喜歡到日本玩，單以今年11月數據指出，赴日台灣人就高達48萬8400人次，而今年截至11月為止，赴日旅遊的台灣旅客就已累積達555萬3200人，比2023年還成長46%，無論是單月還是年度數據均創新高。

▲中華隊打進世界12強棒球賽冠軍戰，最後順利在東京奪冠。（圖／記者李毓康攝）

日本觀光廳分析，整體來看成長主因首先是日圓匯率低，加上11月為賞楓旺季。若就台灣市場來看，除了前兩種原因外，還有台日之間有新的包機航點陸續開航，以及世界12強棒球賽加持，吸引許多台灣人赴日參加總決賽，同時也有多條遊輪帶著台灣旅客停靠沖繩、石垣島等，使11月赴日旅遊的台灣旅客人次再創新高。