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新莊中港大排「2km燈海」明點亮！千盞LED樹海、8米耶誕樹超夢幻

▲新莊「中港大排」、鴨母港溝河廊耶誕燈飾20日點燈。（圖／新北市水利局提供）

▲新莊「中港大排」沿著近2公里河岸布置耶誕燈飾，明（20日）點燈。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

新北耶誕景點還有這！新莊「中港大排」再度披上耶誕燈飾，從自立街至中央路近2公里行道樹上，以超過1000盞LED燈飾點綴，中港廣場設置一座高8米的金黃耶誕樹，明（20日）5點亮燈後，至明年2月12日前，每天從5點亮到晚間10點。

▲新莊「中港大排」、鴨母港溝河廊耶誕燈飾20日點燈。（圖／新北市水利局提供）

▲中港廣場設置一座高8米的金黃耶誕樹，洋溢濃厚節慶氣息。

「中港大排」擺脫臭水溝之名後，每年的12月和3月均有燈展，將整條河廊點綴地五彩繽紛。新北市水利局表示，今年耶誕在中港廣場設置一座高8米的金黃耶誕樹，搭配麋鹿、禮物盒隱身其中，且在近2公里的河岸邊，披上水藍色、粉色、白色與珊瑚橘等逾千盞LED燈，營造如同繁星高掛的夢幻景致。

▲新莊「中港大排」、鴨母港溝河廊耶誕燈飾20日點燈。（圖／新北市水利局提供）

▲中港廣場設置一座高8米的金黃耶誕樹，搭配麋鹿、禮物盒隱身其中。

另外，鴨母港溝行道樹上，則有生動的松鼠與自由翱翔的燕子燈飾，傳遞溫馨又童趣的節慶氣氛；鴨母港溝的萬福廣場、文化廣場，分別有黃金小熊和巨型雪人坐鎮，迎接前來賞燈的旅客。水利局透露，中港廣場耶誕樹、鴨母港溝燈飾均展至2025年2月12日。緊接著，每年春天備受期待的中港光雕展預計明年2月26日接棒登場。

▲新莊「中港大排」、鴨母港溝河廊耶誕燈飾20日點燈。（圖／新北市水利局提供）

▲▼鴨母港溝的萬福廣場、文化廣場，分別有黃金小熊和巨型雪人坐鎮。

▲新莊「中港大排」、鴨母港溝河廊耶誕燈飾20日點燈。（圖／新北市水利局提供）

▲新莊「中港大排」、鴨母港溝河廊耶誕燈飾20日點燈。（圖／新北市水利局提供）

▲鴨母港溝河廊耶誕燈飾。

2024中港大排耶誕燈飾
亮燈時間：12月20日起展至2025年2月12日，每日下午5點至10點。
 
交通資訊：
新莊中港大排：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路2段方向步行約10分鐘；搭乘公車99 、299至財源廣場步行約2分鐘。開車族可導航中港大排

蘆洲鴨母港溝：捷運蘆洲站1號出口，轉乘公車14、581、806、816、橘16、橘17公車，至「永安里」站下車，步行3分鐘即抵達鴨母港溝；自行開車可導航鴨母港溝，或蘆洲永安南路2段及中山二路交叉口。

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