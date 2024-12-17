ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全球最大英熙娃娃在港都！魷魚遊戲「1.2.3.高雄人」亮點一次看

▲▼1.2.3.高雄人活動。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲全球最大英熙娃娃降臨高雄。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全球爆紅的韓國原創影集《魷魚遊戲》第二季即將開播，並進行全球宣傳，高雄也被選為全球宣傳城市之一，並規劃「1.2.3. 高雄人」系列活動，從12月21日登場，活動開跑當天有許多特色亮點不能錯過，包括長達10分鐘的無人機秀、粉紅人派對，還有全球最大英熙娃娃，讓旅客能盡情拍照。

此次高雄市政府與《魷魚遊戲》合作，從12月21日起至2025年1月5日推出「1.2.3. 高雄人」活動，在21日當天更有多個一日限定活動在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。

▲▼1.2.3.高雄人活動。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲12月21日當天有《魷魚遊戲》主題港灣無人機大秀。

白天最大亮點，就是有全球最大「海上巨型英熙娃娃」降落珊瑚礁群，現身在港都海灣，讓民眾能盡情拍照，從下午5點30分開始，則有粉紅守衛集結，民眾也可以穿上自己的粉色服裝共同參與。

而在晚上6點40分至6點50分之間，則有《魷魚遊戲》主題港灣無人機大秀，長達10分鐘的無人機演出，將出現許多劇中代表圖案，甚至可能有第二季的彩蛋隱藏在其中。

▲▼1.2.3.高雄人活動。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲還有《魷魚遊戲》主題彩繪列車。

從12月21日起至2025年1月5日期間，巨型英熙娃娃將佔領高雄港，讓旅客能盡情拍照，而輕軌也會推出粉色的《魷魚遊戲》主題彩繪列車，陪民眾穿梭在港都海灣。

關鍵字： 高雄旅遊 魷魚遊戲 英熙娃娃 123高雄人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

推薦閱讀

玩到3月！新北「冬春節慶日期」出爐

玩到3月！新北「冬春節慶日期」出爐

跨年新北煙火11處最佳觀賞點公開

跨年新北煙火11處最佳觀賞點公開

歐洲復古風甜點專賣店推薦！

歐洲復古風甜點專賣店推薦！

老賴茶棧3款草莓飲品新上市！

老賴茶棧3款草莓飲品新上市！

苗栗跨年煙火、逛市集「全免費」！

苗栗跨年煙火、逛市集「全免費」！

7-11耶誕咖啡買10送5、隱藏優惠買1送1

7-11耶誕咖啡買10送5、隱藏優惠買1送1

全台第3家ABG COFFEE插旗台南

全台第3家ABG COFFEE插旗台南

肉凍的化口感！台北最強冰釀紅燒肉

肉凍的化口感！台北最強冰釀紅燒肉

全球最大《魷魚遊戲》英熙娃娃在高雄

全球最大《魷魚遊戲》英熙娃娃在高雄

上海團將來台旅遊！公會籲開放禁團令

上海團將來台旅遊！公會籲開放禁團令

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

3萬發「淡水跨年煙火」20:25施放！

五桐號買1送1限時開喝！

王品牛排、陶板屋請吃海鮮盤！

華燈初上取景日料店！

全球最大《魷魚遊戲》英熙娃娃在高雄

上海團將來台旅遊！公會籲開放禁團令

汐止「溫馨秘密基地」遠離都市喧譁！

苗栗跨年煙火、逛市集「全免費」！

六福村首辦跨年派對「免費入場」

三商巧福牛肉麵特價109元

熱門行程

最新新聞更多

玩到3月！新北「冬春節慶日期」出爐

跨年新北煙火11處最佳觀賞點公開

歐洲復古風甜點專賣店推薦！

老賴茶棧3款草莓飲品新上市！

苗栗跨年煙火、逛市集「全免費」！

7-11耶誕咖啡買10送5、隱藏優惠買1送1

全台第3家ABG COFFEE插旗台南

肉凍的化口感！台北最強冰釀紅燒肉

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366