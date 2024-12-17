全球最大英熙娃娃在港都！魷魚遊戲「1.2.3.高雄人」亮點一次看

▲全球最大英熙娃娃降臨高雄。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全球爆紅的韓國原創影集《魷魚遊戲》第二季即將開播，並進行全球宣傳，高雄也被選為全球宣傳城市之一，並規劃「1.2.3. 高雄人」系列活動，從12月21日登場，活動開跑當天有許多特色亮點不能錯過，包括長達10分鐘的無人機秀、粉紅人派對，還有全球最大英熙娃娃，讓旅客能盡情拍照。

此次高雄市政府與《魷魚遊戲》合作，從12月21日起至2025年1月5日推出「1.2.3. 高雄人」活動，在21日當天更有多個一日限定活動在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。

▲12月21日當天有《魷魚遊戲》主題港灣無人機大秀。

白天最大亮點，就是有全球最大「海上巨型英熙娃娃」降落珊瑚礁群，現身在港都海灣，讓民眾能盡情拍照，從下午5點30分開始，則有粉紅守衛集結，民眾也可以穿上自己的粉色服裝共同參與。

而在晚上6點40分至6點50分之間，則有《魷魚遊戲》主題港灣無人機大秀，長達10分鐘的無人機演出，將出現許多劇中代表圖案，甚至可能有第二季的彩蛋隱藏在其中。

▲還有《魷魚遊戲》主題彩繪列車。

從12月21日起至2025年1月5日期間，巨型英熙娃娃將佔領高雄港，讓旅客能盡情拍照，而輕軌也會推出粉色的《魷魚遊戲》主題彩繪列車，陪民眾穿梭在港都海灣。