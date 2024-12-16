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時飴「古都華草莓千層」限量開賣！柔軟餅皮堆疊新鮮果肉

▲▼時飴Approprié推出全新「和三盆糖古都華草莓千層 」。（圖／時飴Approprié提供）

▲時飴推出全新限量「和三盆糖古都華草莓千層」。（圖／時飴Approprié提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冬季草莓季開跑，台北人氣千層蛋糕專賣「時飴Approprié」推出全新「和三盆糖古都華草莓千層」，嚴選極珍貴的日本古都華草莓夾進柔軟餅皮當中，並特意以雪白造型呈現，打造濃厚聖誕節氛圍，即日起限量開放預購，售完為止。

▲▼時飴Approprié推出全新「和三盆糖古都華草莓千層 」。（圖／時飴Approprié提供）

▲和三盆糖古都華草莓千層裡頭放滿5顆古都華草莓。

時飴打造全新「和三盆糖古都華草莓千層」，嚴選奈良縣僅有6家農家限定培育的「古都華草莓」作為主角，層層夾進20多層餅皮當中，再以和三盆糖及馬達加斯加香草莢製成奶餡搭配，4吋大小就放進5顆古都華草莓，外層結合雪白聖誕造型呈現，過節氛圍濃郁，每顆售價1380元，即日起開放預購，數量有限、售完為止。

▲▼好丘 GOOD CHO’S草莓季開跑。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲好丘草莓季開跑。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

另外，台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」也迎來草莓季，首推大人系「草莓巧克力貝果」，今年升級再回歸，選用產地直送、天然新鮮的台灣草莓製成草莓乾浸漬於萊姆酒中，搭配南投「思惟巧克力工坊」的莊園巧克力製成，貝果體更加入些許巧克力甘納許點綴，每顆售價80元，全門市都能吃到。

還能吃到開賣就秒殺的冬季限定「踏雪尋莓厚醬貝果」，使用32%白巧克力融合奶油乳酪，並點綴檸檬汁，打造濃郁酸甜的滑順白巧克力乳酪餡，再鋪上滿滿新鮮台灣草莓，大口咬下超滿足，每份售價169元，即日起只在好丘On The Road在路上門市獨家開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 時飴Approprié 草莓季 好丘 GOOD CHO’S

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