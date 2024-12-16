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菲律賓退稅新制「外籍客滿3千披索可退」　細項90天內出爐

▲菲律賓出產的南洋金珠,位於馬尼拉帕賽灣城的SM Mall of Asia建成之時號稱為亞洲最大的現代商場,菲律賓國服馬龍。（圖／菲律賓觀光部提供）

▲位於馬尼拉帕賽灣城的SM Mall of Asia。（圖／菲律賓觀光部提供）

記者彭懷玉／綜合報導

菲律賓退稅新制將上路！據菲律賓新法簽訂內容，凡外籍旅客在指定商店單筆消費達3,000披索（新台幣約1661元）以上，並在60天內將商品帶離該國，即可退回12%的增值稅，細項預計在90天內出爐。

菲律賓觀光部表示，菲律賓總統小斐迪南·馬可仕 (Ferdinand R. Marcos Jr.) 於12月9日簽署法律，為本地購買的商品建立增值稅退稅制度，據新法簽訂內容，凡外籍旅客於菲律賓境內認可零售商店交易單筆達3000披索（新台幣約1661元）以上，即可申請增值稅退稅，並且需於60天內向業者辦理電子或現金機制申請退款。

小斐迪南·馬可仕表示，免稅將吸引更多外國遊客到菲國購物，預期海外旅客消費總額較2023年有望提升至少3成；外國旅客增值稅 (VAT) 退稅施行細則條款將於90天內發布。

▲菲律賓出產的南洋金珠,位於馬尼拉帕賽灣城的SM Mall of Asia建成之時號稱為亞洲最大的現代商場,菲律賓國服馬龍。（圖／菲律賓觀光部提供）

▲菲律賓出產的南洋金珠。（圖／菲律賓觀光部提供）

菲律賓觀光部表示，菲律賓四面環海，珍珠養殖業發達，成為南洋珍珠最大產地，南洋珍珠流金般的光澤，屬於珍珠中的上品，且能以實惠價格入手。另外，由輕薄透氣的piña（鳳梨纖維）或 jusi（蕉麻纖維）布料製成的傳統服裝巴龍（Barong），是菲律賓人出席重要慶典或宴會時的服飾，皆能在境內買到。菲觀部指出，木瓜香皂、椰子油、果乾等都是赴菲國旅遊的必買伴手禮。

▲菲律賓出產的南洋金珠,位於馬尼拉帕賽灣城的SM Mall of Asia建成之時號稱為亞洲最大的現代商場,菲律賓國服馬龍。（圖／菲律賓觀光部提供）

▲菲律賓國服馬龍。（圖／菲律賓觀光部提供）

關鍵字： 菲律賓旅遊 東南亞旅遊 亞洲旅遊 菲律賓退稅 菲律賓觀光部

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