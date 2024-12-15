米其林入選餐廳「和蒔」復活　開放明年1月訂位

▲和蒔炭火割烹已找到新店面，準備重新開幕。（圖／取自和蒔炭火割烹臉書）

記者黃士原／台北報導

米其林入選餐廳「和蒔炭火割烹」今年9月因租約到期而暫時停業，近期已找到新店面準備重新營業，雖然店家還未公布確切的開幕時間，不過已開放明年1月的訂位。

位於台北市條通商圈的和蒔炭火割烹，店名為「和食」的諧音，由具20多年日菜經驗的阿美族料理長掌杓，以炭火燒製新鮮魚料。店裡食材來源多數都是台灣本地，部分更來自料理長的台東老家，甚至由他親自採集，而且還自製具特色的鹽品，讓客人認識原住民的獨特食材。

▲和蒔炭火割烹料理長自製稻草煙燻金字塔鹽。（圖／取自和蒔炭火割烹臉書）

今年9月，和蒔炭火割烹因店面租約到期而暫時停業，不過近期已找到新店面準備重新營業，地點就在長安東路二段巷弄內，雖然業者表示還無法給大家一個確定的開業時間，但已經開放明年1月的訂位，僅限電話預約，無法線上訂位。

▲排隊名店「阿英海產粥」12/9復活。（圖／取自阿英海產粥臉書）

台北市科技大樓捷運站旁的排隊名店「阿英海產粥」，上個月24日突然發文表示，「阿英海產粥下台一鞠躬，謝謝大家長久支持，永久歇業」，主要原因是老闆娘英姐因糖尿病導致肺部被病毒、細菌侵蝕，目前要靠機器跟血氧機幫助呼吸，人還在加護病房，什麼時候醒來可以自己呼吸還不知道，只能持續觀察治療。

不過，阿英海產粥小老闆後來發文表示「會接手繼續做」，上周（12/9）開始營業，開店時間為11:00-14:00、17:00-21:00。同時菜單也有更動，刪除了虱目魚跟吻仔魚，也可以湯、麵分開（連料都一起濾起來），只是不能換料。