臨時取消+放鳥超過半數　門前隱味牛肉麵改現場排隊「無法預約」

▲門前隱味牛肉麵宣布不再提供線上預約服務。（圖/記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

曾被網友稱為全台最難預約的「門前隱味牛肉麵」，由於近期臨時取消及NO SHOW大增，常常有半數客人都不到，因此業者今宣布，將不再提供線上預約服務，全台4家店改採現場候位。

原本一位難求的門前隱味牛肉麵，今年連續開出昆明店、漢口店及台中舊城店，讓民眾不用等2年就吃得到，除了現場排隊，還可以線上預約。

▲未來門前隱味只能現場排隊。（圖/記者黃士原攝）

不過業者今日公告，將不再提供線上服務，未來只能現場候位，主要是各分店臨時取消及NO SHOW的客人越來越多，像是台中店12月12日當日預約人數133人，但卻有58人臨時取消，10人放鳥，讓店家對於人性產生懷疑，「覺得有點沮喪」。

門前隱味牛肉麵表示，全台4家店自12月16日之後就不再提供線上預約服務，只能現場候位，不過原本已預約的客人，還會保留下來。業者也提到，國外旅客如有需求，還是可以私訊門前隱味臉書或IG，他們會幫忙安排。

▲三商巧福原汁牛肉麵特價109元只到12/18。（圖／三商巧福提供）

另外，牛肉麵連鎖品牌三商巧福周年慶開跑，時間至12月18日截止，原價165元的原汁牛肉麵特價109元，現省56元；紅燒排骨飯也只要109元（原價135元）。此外，3款套餐也有優惠，分別是原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+中杯飲料特價135元，原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+芝麻牛蒡絲特價145元，原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+韓國泡菜+中杯飲料，特價155元。