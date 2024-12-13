高雄第2家「すき家」！澄清店12／16開幕　點主餐送購物袋

▲高雄第2家，「すき家」澄清店12/16開幕。（圖／取自Sukiya Taiwan-すき家台灣臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

繼三民九如店之後，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」高雄第2家分店，將於12月16日跟大家見面，地點就在三民區澄清路上的旺曜商場，而從開幕日起，凡點購主餐就送紀念環保購物袋1個，內用外帶都送，限量2000個。

▲すき家（SUKIYA）牛丼飯。（圖／記者黃士原攝）

2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，一直到今年11月1日才開出南部首家、也是高雄第1家的「三民九如店」。相隔1個多月後，業者今日在官方粉專宣布，高雄第2家店「澄清店」將12月16日開幕，當天起凡點購主餐就送紀念環保購物袋1個，內用外帶都有，限量2000個。

すき家三民九如店11月初剛開幕時，由於是高雄首家，吸引許多民眾朝聖，有網友深夜2點經過時，還有人排隊等著要進店內用，現在人潮稍有減少，但用餐時間還是得排隊。

▲日本「客美多咖啡」首度進駐校園，石牌店12/16試營運。（圖／客美多咖啡提供）

另外，日本知名咖啡品牌「客美多咖啡」首次進駐台灣校園，石牌店位於台北護理健康大學水療中心2樓，12月16日起試營運。

客美多咖啡石牌店是品牌的第36號店鋪，同樣繼承日本名古屋コメダ珈琲店的經典裝潢元素，使用木質裝潢、紅磚牆飾、紅絲絨沙發與特色燈具，營造出如自家客廳般的溫馨氛圍。