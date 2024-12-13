ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄第2家「すき家」！澄清店12／16開幕　點主餐送購物袋

▲高雄第2家「すき家」　澄清店12/16開幕。（圖／取自Sukiya Taiwan-すき家台灣臉書粉專）

▲高雄第2家，「すき家」澄清店12/16開幕。（圖／取自Sukiya Taiwan-すき家台灣臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

繼三民九如店之後，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」高雄第2家分店，將於12月16日跟大家見面，地點就在三民區澄清路上的旺曜商場，而從開幕日起，凡點購主餐就送紀念環保購物袋1個，內用外帶都送，限量2000個。

▲すき家（SUKIYA）牛丼飯。（圖／記者黃士原攝）

▲すき家（SUKIYA）牛丼飯。（圖／記者黃士原攝）

2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，一直到今年11月1日才開出南部首家、也是高雄第1家的「三民九如店」。相隔1個多月後，業者今日在官方粉專宣布，高雄第2家店「澄清店」將12月16日開幕，當天起凡點購主餐就送紀念環保購物袋1個，內用外帶都有，限量2000個。

すき家三民九如店11月初剛開幕時，由於是高雄首家，吸引許多民眾朝聖，有網友深夜2點經過時，還有人排隊等著要進店內用，現在人潮稍有減少，但用餐時間還是得排隊。

▲日本「客美多咖啡」首度進駐校園，石牌店12/16試營運。（圖／客美多咖啡提供）

另外，日本知名咖啡品牌「客美多咖啡」首次進駐台灣校園，石牌店位於台北護理健康大學水療中心2樓，12月16日起試營運。

客美多咖啡石牌店是品牌的第36號店鋪，同樣繼承日本名古屋コメダ珈琲店的經典裝潢元素，使用木質裝潢、紅磚牆飾、紅絲絨沙發與特色燈具，營造出如自家客廳般的溫馨氛圍。

關鍵字： 美食雲 高雄美食 すき家 澄清店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

推薦閱讀

高雄第2家すき家！澄清店12/16開幕

高雄第2家すき家！澄清店12/16開幕

吉伊卡哇降臨高雄燈會！陳其邁：快訂飯店

吉伊卡哇降臨高雄燈會！陳其邁：快訂飯店

日本「客美多咖啡」首度進駐校園

日本「客美多咖啡」首度進駐校園

「魔法吉伊卡哇」華山登場！

「魔法吉伊卡哇」華山登場！

法朋草莓季登場！大福預購排到明年2月

法朋草莓季登場！大福預購排到明年2月

新竹傳統蠟燭工廠變身隱藏版親子景點

新竹傳統蠟燭工廠變身隱藏版親子景點

香港新春必訪廟宇、拜法一次公開

香港新春必訪廟宇、拜法一次公開

上野人激推羊肉燒烤吃到飽！千元有找

上野人激推羊肉燒烤吃到飽！千元有找

超商「買1送1」懶人包！雪糕、泡麵都有

超商「買1送1」懶人包！雪糕、泡麵都有

達美樂起司火山披薩限時買1送1

達美樂起司火山披薩限時買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

欣葉NAGOMI第2家店明年第1季開

汐止「溫馨秘密基地」遠離都市喧譁！

手搖飲雙12限定優惠懶人包！

免費玩！南港「戶外滑冰場」恐龍助陣

探索廚房抹茶甜點吃到飽12/10登場

壽司郎螃蟹祭開跑！松葉蟹40元吃得到

萬里24小時營業湯屋推薦！

馬爾地夫度假村水上屋！開門就是海景　11歲以下免費

日夜皆美！新北鴨鴨地景展12／14開跑

三峽「現點現做日料吃到飽」超過百種

熱門行程

最新新聞更多

高雄第2家すき家！澄清店12/16開幕

吉伊卡哇降臨高雄燈會！陳其邁：快訂飯店

日本「客美多咖啡」首度進駐校園

「魔法吉伊卡哇」華山登場！

法朋草莓季登場！大福預購排到明年2月

新竹傳統蠟燭工廠變身隱藏版親子景點

香港新春必訪廟宇、拜法一次公開

上野人激推羊肉燒烤吃到飽！千元有找

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366