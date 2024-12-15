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4大甜點店「聖誕節限定品」快看！有超Q麋鹿甜甜圈、聖誕樹蛋糕

▲▼Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲4大甜點店聖誕節限定品項一次看。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

隨著聖誕節即將到來，各大甜點店也特意網羅一系列限定造型甜點，像是Mister Donut有麋鹿、花圈造型甜甜圈，金帛手製則推超吸睛聖誕樹蛋糕塔，通通應景到不行。

▲▼Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

●Mister Donut
Mister Donut推出8款耶誕節限定甜甜圈，「耶誕老公公甜甜圈」選用巧貝沾裹優格、蘋果可可醬，搭配天使鮮奶油內餡，最後再以脆脆糖粒點綴；「耶誕草莓熊太郎」則選用酸甜草莓可可醬搭配熊熊造型的蓬鬆甜甜圈，內餡擠滿草莓卡士達鮮奶油，售價皆為60元；「耶誕麋鹿波堤圈」把Q彈波堤圈變身萌萌麋鹿，波堤圈沾裹鹽焦糖可可沾醬，再以可可醬點綴五官，售價50元。

還有4款耶誕花圈造型甜甜圈，有棉花糖、可可、蘋果、抹茶共4口味，售價50元，以及「耶誕萌樂園」內含草莓、蘋果、優格3款迷你甜甜圈，還有著應景耶誕造型，售價60元，2盒特價100元，以上品項數量有限、售完為止。

▲▼Krispy Kreme推出「聖誕奇遇」系列甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出4款聖誕節甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

●Krispy Kreme
Krispy Kreme推出4款聖誕節限定甜甜圈，「聖誕老公公」選用方形夾心貝結合香甜草莓鮮奶油內餡，外層包裹著濃郁牛奶巧克力，點綴輕盈棉花糖；「好奇小麋鹿」同樣以方形夾心貝做為基底，外層包覆經典糖霜及焦糖巧克力，再以蝴蝶餅乾點綴酥脆口感。

「星願聖誕樹」則以經典糖霜甜甜圈做為基底，搭配抹茶巧克力，再以香脆的Kit Kat巧克力棒當作聖誕樹上的美味枝幹；「探險薑餅人」也以經典糖霜搭配檸檬巧克力，再結合薑餅人造型，4款甜甜圈售價皆為60元，只販售至12月27日。

▲▼亞尼克全新「雪天使生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲亞尼克聖誕節限定「雪天使生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

●亞尼克
亞尼克推出聖誕節限定「雪天使生乳捲」，雪白外型夢幻十足，選用吸油率比傳統小麥粉低40%的「池上水磨米穀粉」，並捨棄蛋黃及奶油，僅以蛋白打發製成蛋糕體，口感更加輕盈綿密，還帶有淡淡米香，內餡則搭配經典北海道奶霜，更添醇厚乳味，且無論是麩質過敏者或是健康取向飲食者通通能放心吃，售價420元，全門市都能買到。

▲▼KINBER MADE 金帛手製推「聖誕樹蛋糕塔」、「紅絲絨聖誕樹雪糕捲」。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供）

▲金帛手製推出2款聖誕樹蛋糕。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供）

●KINBER MADE 金帛手製
金帛手製推出2款聖誕節限定蛋糕，首推「聖誕樹蛋糕塔」，外層是使用抹茶、覆盆子香緹層層堆疊，再撒上食用糖珠點綴，內餡搭配巧克力蛋糕夾入原味香緹，最底層則結合藍莓香緹，打造豐富口感，售價1080元。

另一款「紅絲絨聖誕樹雪糕捲」則把聖誕樹塞進雪糕捲當中，選用紅絲絨蛋糕體包裹白色乳酪生乳餡、草莓提拉米蘇，並加入莓果碎粒增添口感，內餡堆疊粉色聖誕樹造型，特價660元，即日起於官網、門市都買得到，數量有限、售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 聖誕節 甜點 蛋糕 甜甜圈

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