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法朋草莓季登場！大福預購排到明年2月　門市每日限量供應

▲法朋草莓大福預購排到明年2月。（圖／法朋烘焙甜點坊提供）

記者黃士原／台北報導

法朋烘焙甜點坊「草莓季」系列甜點開賣了，除了「草莓22階」與柔滑細膩的「草莓純生鮮奶油蛋糕」外，還有高人氣的「草莓大福」，其預購已排到明年2月，但每日13:30仍會在門市供應少量現貨，每人限購兩盒。另外，迎接聖誕佳節，法朋也推出限定款的「聖誕響叮噹」、可愛的「草莓聖誕杯」。

▲法朋草苺季登場，聖誕響叮噹，草莓純生鮮奶油蛋糕。（圖／法朋提供）

▲法朋草莓季登場。（圖／法朋提供）

法朋烘焙甜點坊草莓季已於月初登場，開賣草莓22階、草莓純生鮮奶油蛋糕、草莓大福、草莓蛋糕捲、草莓千層等超過20款甜點，都使用產地直送的新鮮草莓為主角，民眾可前往門市購買或官網預購。其中草莓大福預購已排到明年2月，但每日13:30仍會在門市供應少量現貨，每人限購兩盒。

▲法朋草苺季登場，聖誕響叮噹，草莓純生鮮奶油蛋糕。（圖／法朋提供）

▲法朋「草莓純生鮮奶油蛋糕」。（圖／法朋提供）

除了大福，草莓22階也是法朋的招牌，以含黑醋栗酒的森林莓果奶餡，夾層在22層的手工法式薄餅，馬斯卡邦香草餡與莓果香提分層堆疊其中，入口後蛋香與果香四溢；而草莓芙蓮有上下兩層蛋糕，把新鮮草莓與卡士達夾在中間；雪藏草莓香鮮奶油蛋糕則是唯一可宅配的冬季限定甜點，以草莓、香濃鮮奶油與鬆軟蛋糕組成。

▲法朋草苺季登場，聖誕響叮噹，草莓純生鮮奶油蛋糕。（圖／法朋提供）

▲法朋「聖誕響叮噹」。（圖／法朋提供）

再過10多天就是聖誕佳節，法朋也推出聖誕限定甜點，草莓聖誕杯以台灣新鮮草莓為主角，單杯售價200元，層層疊加草莓凍、香草馬斯卡邦慕斯、手指蛋糕、草莓糖水與杏仁脆片；聖誕響叮噹以新鮮草莓搭配百香果棉花糖（含葷）、椰子絲、白巧克力、日式修多蛋糕與森林莓果優格塔（含葷），再加入草莓醬與歐牧鮮奶油。

▲金帛手製聖誕節限定蛋糕塔、雪糕捲來了。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供）

另外，金帛手製推出聖誕節限定蛋糕，「聖誕樹蛋糕塔」外層是使用抹茶、覆盆子香緹層層堆疊，再撒上食用糖珠點綴，內餡搭配巧克力蛋糕夾入原味香緹，最底層則結合藍莓香緹，打造豐富口感，售價1080元。

另一款「紅絲絨聖誕樹雪糕捲」則把聖誕樹塞進雪糕捲當中，選用紅絲絨蛋糕體包裹白色乳酪生乳餡、草莓提拉米蘇，並加入莓果碎粒增添口感，內餡堆疊粉色聖誕樹造型，特價660元，即日起於官網、門市都買得到，數量有限、售完為止。
 

關鍵字： 美食雲 法朋 草莓季 ud

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