點點心中和環球店明開幕　首5日消費滿千送豬仔流沙包

▲點點心中和環球店明天開幕。（圖／點點心提供）

記者黃士原／台北報導

緯豆集團旗下港點品牌「點點心」第17號店進駐Global Mall環球購物中心中和店，明天正式開幕，首5日消費滿千元送豬仔流沙包。另外，點點心推出11款「港味豬豬煲」，凡同桌顧客姓名有與「ㄓㄨ」同音者，任點一道新菜，免費吃麻婆火辣豆腐煲。

▲點點心招牌「豬仔流沙包」。（圖／記者黃士原攝）

點點心主要提供各式美味港點，從蒸點、煎炸類、麵飯、湯品與飲料，菜單品項多達50種，如果一時不知如何選擇，可以參考10大銷售排行榜，第1名是豬仔流沙包，第2名是蔥油雞扒撈丁，第3名是香煎蘿蔔糕，第4名到第10名依序是蟹子燒賣皇、韭黃鮮蝦腸粉、三小菠蘿油、金絲龍鬚蝦、奶油焗白菜、XO醬豬排撈丁、海苔酪梨咸水角。

明天開幕的點點心中和環球店，是品牌第17號店，規劃共82個席位，店裝風格跳脫以往筆觸細膩的風格插畫，以色彩鮮明的藝術風塗鴉重新詮釋，運用大色塊與簡約線條繪製豬仔流沙包、松露燒賣皇、酪梨咸水角、蔥油雞扒撈、三小菠蘿油等人氣商品，打造吸睛效果十足的視覺塗鴉牆。

▲金沙玉米豬豬煲。（圖／點點心提供）

此外，點點心同步推出「港味豬豬煲」新菜，一口氣端出11道暖胃餐點，餐廳推薦「金沙玉米豬豬煲」與「金沙雞翅豬豬煲」，以去皮紅地瓜搭配金蜜玉米或雞中翅，裹上薄粉炸至金黃酥脆，再均勻抹上主廚特製的金沙奶油醬，滋味有甜有鹹。

▲鹹魚翻身豆腐煲。（圖／點點心提供）

「鹹魚翻身豆腐煲」則是把鹹魚雞粒豆腐煲加入更多創意，以滑嫩豆腐為基底，佐上香濃鹹魚丁、雞肉丁與濃郁醬汁一起煨煮，最上層再鋪上5隻香魚；素有白飯小偷封號的「麻婆火辣豆腐煲」，以特調香辣麻婆醬汁將嫩滑雞蛋豆腐慢煨入味，再加入雲南青麻椒粉增加辣麻層次，最後撒上酥脆的老油條脆片

▲麻婆火辣豆腐。（圖／點點心提供）

港味豬豬煲明天在中和環球店搶先開賣，12月19日起接續在全台12家門市限定販售。此外，搭配新菜上市，12月24日前凡同桌顧客姓名有「ㄓㄨ」同音字，任點一道「港味豬豬煲」新菜，即贈送「麻婆火辣豆腐煲」1份，每日限量，送完為止。此外，於12月13日至17日中和環球店開幕首5日期間，單筆消費滿千元再送「豬仔流沙包」，每日限量30份。

▲「小小樹食」插旗台中，勤美術館店12／13開幕。（圖／小小樹食提供）

台北米其林綠星餐廳「小小樹食」首度跨出台北市拓展版圖，台中首店將於12月13日開幕，餐廳地點就在「勤美術館」，這是品牌跨出北市展店的起點，餐廳空間延伸美術館建築風格。餐點部分，人氣招牌「紅油皮蛋豆腐餃」、「墨西哥風味烤玉米」、「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」都吃得到，還有融入台中特色東泉辣椒醬的「韓式辣炸雞」（以白花椰菜製成的仿真炸雞塊）。

▲小小樹食台中勤美術館店限定餐點「雲朵酪梨吐司」。（圖／小小樹食提供）

台中勤美術館店未來也將配合美術館展覽主題，推出門市限定餐點，本次呼應開幕主題「雲朵」，新推3款餐點，分別是適合曬著陽光享用的早午餐「雲朵酪梨吐司」、冬季裡甜美的草莓風味「雲朵草莓芭菲」以及「雲朵奶蓋椰子水」。