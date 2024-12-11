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辻利茶舗快閃新竹連4天「買1送1」！超夯莓好抹茶大福強勢回歸

▲▼辻利茶舗。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗限時23天快閃新竹巨城百貨。（圖／辻利茶舗提供）

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」即日起限時23天快閃新竹，強勢進駐巨城購物中心，不僅帶來多款招牌甜點、飲品，超人氣「莓好抹茶大福」也同步回歸，並祭出限時4天「買1送1」限時優惠。

▲▼辻利茶舗。（圖／辻利茶舗提供）

辻利茶舗即日起至2025年1月2日連23天快閃新竹巨城百貨， 快閃店位置就在4F電影院旁，除販售多款經典抹茶系列甜點、飲品外，還有獨家登場的「莓好抹茶雪球派對」，使用浸潤著濃郁抹茶液的手指餅乾，堆疊鮮奶油、新鮮草莓，最後放上自製抹茶冰淇淋，口感更升級，售價209元。

而去年在快閃最受歡迎的「莓好抹茶大福」也強勢回歸，Q彈大福外皮包裹著自製抹茶豆沙、新鮮草莓內餡，再撒滿丸倉抹茶粉並點綴草莓切片，快閃價2入179元；以及冬季限定「提拉米蘇抹茶拿鐵（冷）」也能喝到，售價160元。

▲▼辻利茶舗。（圖／辻利茶舗提供）

▲新竹巨城快閃店限時4天可享「買1送1」優惠。

為歡慶快閃開跑，新竹巨城快閃店12月12日至12月15日限時4天可享「買1送1」優惠，只要購買「辻利濃茶卷1片」就送「辻利抹茶拿鐵1杯」，特價150元，每日限量20組，每人限購1組；期間加碼購買限定商品包括提拉米蘇抹茶拿鐵、莓好抹茶大福、抹茶雪球莓果派對任2款不重複，即送「經典焦糖杏仁最中餅1盒」，限量100組，售完為止。

▲Krispy Kreme。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme生日優惠12月12日限時1天開跑。（圖／Krispy Kreme提供）

甜點控也不能放過美國甜甜圈品牌「Krispy Kreme」歡慶11周年優惠，12月12日限時1天於全台10門市推「+11元多1盒」活動，當天只要購買6入或12入甜甜圈禮盒，再加11元即可再多6入或12入經典「原味糖霜甜甜圈」1盒，單筆限加價1盒，每門市數量有限、售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 辻利茶舗 新竹 快閃 買1送1 Krispy Kreme

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