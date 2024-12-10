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新北「鴨鴨地景展」12／14起開跑！10萬盆草花、燈海點綴超浪漫

▲鴨鴨公園「鴨鴨三重奏」用超過10萬盆草花布置。（圖／新北市高灘處提供）

▲三重鴨鴨公園地景藝術展本周六登場，今年有超過10萬盆草花布置地景。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

準備遛孩的家長們看過來！三重鴨鴨公園地景藝術展將於本周六登場，今年以超過10萬盆的草花布置地景，夜間則用稻穗燈、球燈、葉子燈等妝點花海，將一路展至明年1月12日為止。

▲鴨鴨公園「鴨鴨三重奏」用超過10萬盆草花布置。（圖／新北市高灘處提供）

▲鴨鴨公園地景展選用孔雀草、一串紅、火焰雞冠、矮牽牛等10幾種花卉布置。

一年一度的鴨鴨公園地景展又來了，新北市高灘處透露，今年圍繞在「花繪三重奏」主題，以孔雀草、一串紅、火焰雞冠、矮牽牛等10幾種花卉，超過10萬盆的草花，為地景鴨鴨換上新裝，不過今年未設置裝置藝術，白天是以純賞花為主。

▲鴨鴨公園「鴨鴨三重奏」用超過10萬盆草花布置。（圖／新北市高灘處提供）

▲下午5點半立體燈飾會點亮，包含蝴蝶、稻穗、球狀、葉子燈等點綴其中。

到了下午5點半，立體燈飾會點亮，包含蝴蝶、稻穗、球狀、葉子燈等點綴其中，散發柔和的光芒，在河濱的襯托下，呈現別於白天的浪漫氣氛。

2024鴨鴨公園地景藝術展
展期：12月14日至2025年1月12日（早上8:30至晚上10點，下午5點半點燈）
地點：三重區鴨鴨公園
交通資訊
1.從堤內市區中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，即可到堤外的「鴨鴨公園」。
2.從三重區環河南路（近堤防側） →經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園（忠孝碼頭） →往上游方向（新莊、板橋）上行約1.3公里 （中興橋旁），即可到達「鴨鴨公園」。
3.捷運：三重站1A或機捷A2站出口，往重新橋方向經過重新市集及重新棒球場直走約700公尺即可到達「鴨鴨公園」。

關鍵字： 新北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 三重鴨鴨公園地景藝術展 新北河濱公園 鴨鴨公園 夜間燈飾

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