被小小鹿融化！桃園蘆竹「秘境鹿場」周末限定　還能參加小鹿賽跑

▲與小鹿的零距離互動。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）



實習記者黃鄒承恩／綜合報導

假日親子遊新選擇！這座位在桃園蘆竹的秘境鹿場，可是近期非常熱門的親子景點，主打「零距離小鹿互動體驗」家長和孩子不僅能體驗餵鹿、與鹿賽跑，還能親手抱住超可愛的小小梅花鹿，實在有夠療癒。場內更設有DIY彩繪區，讓大家創作專屬自己的小鹿紀念品，豐富的活動安排讓大小孩都能一次玩個過癮。

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▲每隻小鹿都非常溫馴。

停車＆購票

只開放周末兩天的「山腳鹿場水鹿之家」人潮非常多，雖然場內就有提供車位但數量有限，也可以選擇搭乘大眾交通工具。門票全票為250元（場內可折抵150元），2歲以下幼兒與70歲以上長者則免費入場。

▲現場有非常多可以觸摸的小鹿。

▲與小鹿賽跑。



▲每個人都可以親手體驗抱小鹿。



與小鹿的零距離體驗

這裡不僅可以體驗摸小鹿，鹿場人員還會精選一隻小小鹿，讓客人親手抱在懷中，感受其溫暖和柔軟毛髮，過程真的非常療癒；現場還特別設計一條小型跑道，讓家長和小朋友能夠與小鹿一起比賽。

▲用門票換飼料及牧草體驗餵鹿。

▲用奶瓶餵食幼鹿體驗。



▲彩繪活動區。



▲大小朋友都可以發揮創意自由彩繪。



DIY趣味體驗

除了抱鹿、賽跑之外，場內還規劃有「餵鹿區」能感受鹿群湧上的有趣場面；而針對幼鹿，場內提供以奶瓶餵鹿的體驗。此外，鹿場也安排了DIY彩繪活動，提供筆筒和撲滿等素材，讓小朋友發揮創意，親手繪製專屬的鹿場紀念。

▲場內還有販售一些食物及飲料。



滿分體驗 療癒一整天

從「親手抱鹿」的溫暖到「小鹿賽跑」的趣味競賽，還有餵食互動、DIY創作等多樣體驗，無論是大朋友還是小朋友，都能在這裡度過充實又療癒的一天。想要度過一個不一樣的親子假期，不妨帶著全家一起來與小鹿相遇，感受這份來自大自然的純粹快樂。

山腳鹿場水鹿之家

地址：桃園市蘆竹區山腳里山富街137 號

電話：0910－119301

營業時間：周六、日09：00－17：00（周一～周五公休）

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