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西門町美食再少一家！47年老字號「宏美水晶餃」悄歇業

▲▼宏益水晶餃VS.宏美水晶餃。（圖／沙拉公主提供）

▲宏美水晶餃結束營業。（圖／沙拉公主授權提供）

記者蕭筠／台北報導

西門町老字號銅板美食「宏美水晶餃」日前頻傳將在2024年底收攤消息，不料近日店面已拉下鐵門並貼出結束營業公告，就連Google也顯示永久歇業，消息一出讓鐵粉十分不捨。

位於台北市萬華區漢口街二段的「宏美水晶餃」，近日悄悄在門市貼出結束營業公告，並感謝消費者47年來的支持，Google上也顯示永久歇業，讓大批鐵粉一看不捨直呼「歇業了！逛西門町必吃小吃，再見了」、「此生最愛的水晶餃」、「全台北最好吃的水晶餃沒有之一」。

事實上，今年7月就有前往光顧的消費者透露，老闆娘表示因年紀大、健康因素關係即將收店，再加上沒有人願意繼承只能忍痛收攤。

▲▼宏益水晶餃VS.宏美水晶餃。（圖／沙拉公主提供）

▲宏美水晶餃的水晶餃皮Q餡鮮美。（圖／沙拉公主授權提供）

宏美水晶餃傳承自嘉義宏益水晶餃，其水晶餃是必吃品項之一，晶瑩剔透的Q彈餃皮搭配豬肉加竹筍的內餡，且每顆只要銅板價，擁有超高人氣，還有蛋黃肉包也深受歡迎。

▲千暉鵝肉店。（圖／記者黃士原攝）

▲▼千暉鵝肉店掛上結束營業公告。（圖／記者黃士原攝）

▲千暉鵝肉店。（圖／記者黃士原攝）

另，同樣位於西門町巷弄內的老字號「千暉鵝肉店」近日也悄悄拉上鐵門並貼出「結束營業，退休了」的公告，讓網友直呼「好突然」、「太驚訝了」、「我回憶的好味道 」。

千暉鵝肉店位於西門町真善美劇院後面的巷子裡，是當地老牌鵝肉店，除了鮮嫩多汁鵝肉搭配的麵飯之外，還供應鵝頭、鵝翅、鵝胗、鵝腸，以及各式湯品，價格20元至100元，是許多老饕的口袋名單，只要到西門町逛街，就會前往品嚐。

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關鍵字： 西門町 宏美水晶餃 歇業 千暉鵝肉店

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