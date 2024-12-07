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4米長「巨型鯨魚」游進中山站！表情燈球、星光拱橋超童趣

▲捷運中山站、雙連站一帶的線形公園，今年已布置上巨型鯨魚裝置、水母燈和吉祥物捷米，連同大安森林公園站也有高9公尺高耶誕樹。（圖／北捷提供）

▲捷運中山站、雙連站一帶的線形公園，今年已布置上水母燈和各種燈飾。（圖／北捷提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

追耶誕燈飾別錯過捷運中山、雙連站一帶的線形公園！今年已布置上巨型鯨魚裝置、水母燈和吉祥物捷米，連同大安森林公園站也有高9公尺高耶誕樹，除了耶誕樹展到明年元旦，其餘裝置從即日起亮燈至明年2月16日。

▲捷運中山站、雙連站一帶的線形公園，今年已布置上巨型鯨魚裝置、水母燈和吉祥物捷米，連同大安森林公園站也有高9公尺高耶誕樹。（圖／北捷提供）

▲心中山線形公園營造出森林在唱歌的氛圍，一大亮點是有5顆不同表情的燈球隱身其中，相當可愛。

今年台北捷運公司於心中山線形公園、心雙連線形公園、府中站及大安森林公園站出口打造「2024閃耀捷運光聚落-心拾光」燈飾。北捷表示，由捷運中山站4號出口出來，往雙連站方向，沿著「心中山線形公園」，會先經過Relove的耶誕樹、捷米樂園燈海造景，接著是每年必拍的爵士拱橋，再往雙連方向，就會看到「星橋綠坡-海洋律動」鯨魚、海豚造景。接著，穿過民生西路，就會看見心雙連線形公園METRO燈條設計。

北捷整理出各燈區亮點，今年以其吉祥物捷米為主角，包含心中山線形公園打造成捷米樂園，延伸至爵士拱橋、以及府中站1號出口均可見到他俏皮身影。

▲捷運中山站、雙連站一帶的線形公園，今年已布置上巨型鯨魚裝置、水母燈和吉祥物捷米，連同大安森林公園站也有高9公尺高耶誕樹。（圖／北捷提供）

▲心中山線形公園打造成捷米樂園燈海。

心中山線形公園
心中山線形公園打造成捷米樂園燈海，七彩光纖燈高掛樹梢、還有音樂響起，營造出森林在唱歌的氛圍，一大亮點是有5顆不同表情的燈球隱身其中，相當可愛。中山地下街R9出口互動式遊戲，按下按鈕捷米會立即跳出，增添趣味性。

▲捷運中山站、雙連站一帶的線形公園，今年已布置上巨型鯨魚裝置、水母燈和吉祥物捷米，連同大安森林公園站也有高9公尺高耶誕樹。（圖／北捷提供）

▲每年必拍的爵士拱橋終於點燈，捷米化身為城市冒險家，在公園裡、站體上穿梭。

星光爵士拱橋
每年必拍的爵士拱橋終於點燈，捷米化身為城市冒險家，在公園裡、站體上穿梭；一旁的「旗艦號」列車則化身海上冒險主角，與燈光波紋共譜動人場景。

▲捷運中山站、雙連站一帶的線形公園，今年已布置上巨型鯨魚裝置、水母燈和吉祥物捷米，連同大安森林公園站也有高9公尺高耶誕樹。（圖／北捷提供）

▲▼長逾4公尺的鯨魚充氣裝置，彷彿悠游於燈光海洋，一旁還有水母、海豚裝置。

▲捷運中山站、雙連站一帶的線形公園，今年已布置上巨型鯨魚裝置、水母燈和吉祥物捷米，連同大安森林公園站也有高9公尺高耶誕樹。（圖／北捷提供）

星橋綠坡
不只士林官邸有海洋藝術裝置，巨型湛藍鯨魚也游進中山站線型公園！北捷表示，繼續往雙連站方向走，會到「星橋綠坡-海洋律動」展區，其中，鯨魚充氣裝置長逾4公尺、高和寬各2.5公尺，彷彿悠游於燈光海洋，一旁還有水母、海豚裝置陪襯，營造出詩畫般的光景。

▲捷運中山站、雙連站一帶的線形公園，今年已布置上巨型鯨魚裝置、水母燈和吉祥物捷米，連同大安森林公園站也有高9公尺高耶誕樹。（圖／北捷提供）

▲燈飾一路延伸到雙連站，北捷以METRO燈條設計融合暖白閃爍燈串、炫彩燈光傳達幸福。

心雙連線形公園
燈飾一路延伸到雙連站，北捷指出，METRO燈條設計融合暖白閃爍燈串、炫彩燈光，傳達幸福、永恆、永遠信任彼此、充滿光輝及開放的心態，迎接美好未來。

府中站出口
府中站1號出口上方，也有捷米探頭向民眾問好，搭配炫彩燈飾，帶給路人療癒感。

▲捷運中山站、雙連站一帶的線形公園，今年已布置上巨型鯨魚裝置、水母燈和吉祥物捷米，連同大安森林公園站也有高9公尺高耶誕樹。（圖／北捷提供）

▲高達9公尺的「心意樹」點亮大安森林公園，展到明年1月1日。

大安森林公園11號出入口
禮物盒造型耶誕樹「心意樹」點亮大安森林公園，高達9公尺的耶誕樹，以閃耀的黃白燈光傳遞祝福，樹上冰花、閃爍星星呼應，夢幻破表，耶誕樹展到明年1月1日；信義路路樹也披上金黃燈串，營造星光點點氛圍，可以一同收進踩點名單。

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