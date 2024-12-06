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50家名店較勁！高雄鹹酥雞嘉年華明天登場　異國炸物也參展

▲2024高雄鹹酥雞嘉年華。（圖／取自高雄旅遊網）

▲2024高雄鹹酥雞嘉年華明天登場。（圖／取自高雄旅遊網）

記者黃士原／台北報導

由高雄市政府觀光局主辦的「2024高雄鹹酥雞嘉年華」，將於明後天在高雄大遠百追夢廣場舉行，除了50家名店較勁外，世界12強棒球賽金牌英雄陳柏清及啦啦隊女神「一粒」，將到場共同大吃鹹酥雞。

高雄市長陳其邁表示，歡慶世界12強棒球賽台灣奪冠的喜悅，特別於活動開幕日邀請棒球英雄陳柏清，透過他愛吃的台灣美食，藉此為他「讚聲」，同時還有高人氣的台鋼雄鷹啦啦隊「Wing stars」女神「一粒」到場與大家同樂。現場除了鹹酥雞美食，還有音樂表演與親子遊戲。

▲2024高雄鹹酥雞嘉年華。（圖／取自高雄旅遊網）

▲2024高雄鹹酥雞嘉年華集結近50家炸物名店。（圖／取自高雄旅遊網）

觀光局長高閔琳表示，今年活動集結近50家炸物名店，包括飯店品牌、經典台式炸物、異國風味、網路名店，還有更豐富的素食炸物，讓每位炸物愛好者的味蕾都能被滿足；本次參賽業者將祭出麻辣口味，搶奪麻辣鮮香評審團大獎的殊榮，只在本次活動吃得到，別處吃不到。

▲2024高雄鹹酥雞嘉年華參加業者名單。（圖／取自高雄旅遊網）

▲2024高雄鹹酥雞嘉年華參加業者名單。（圖／取自高雄旅遊網）

今年入列的業者，包含歷史悠久的兩大老字號飯店品牌「圓山大飯店」、「翰品大飯店」，以及立足鹽埕傳承到第三代的「老正興可樂哥餐館」，全台連鎖的大型量販商場「家樂福」熟食和冷凍料理大戶「湯婆康妮」，以及立足高雄37年的海鮮食材領導品牌「宏裕行(炸品)」、「杏褔創意料理」、「男飯-南洋炸雞」、「寶仔豆乳雞創始店」。

▲2024高雄鹹酥雞嘉年華參加業者名單。（圖／取自高雄旅遊網）

▲2024高雄鹹酥雞嘉年華參加業者名單。（圖／取自高雄旅遊網）

觀光局進一步說明，異國風味部分，延續去年國際炸物加入美食之戰，今年也有日式「職人炸物-日式唐揚串」及「鋒勝豚王豬排亭」、墨西哥口味則有「米卡希達墨西哥餐廳」、「浪頭叔叔」與廣受好評的米其林必比登的法式「橋邊鵝肉LE PONT」、美式「吮指王」、德式「德藝小築 German Kitchen」、港式「港仔大佬之籠的傳人」等。

此外，素食朋友今年也有更多選擇，現場有5家蔬食炸物，分別是「杦月初。植感食光」、「有夠g排」、「植橪和食」、「萬德福蔬食新風潮」及「佛光山普門中學」。

▲台南奇美博物館「2024奇美聖誕周末」活動將登場，夢幻聖誕樹搶先亮相。（圖／台南奇美博物館提供）

另外，台南奇美博物館一年一度的「2024聖誕周末」將於12月14日起連續2個周末登場，每年備受矚目的幸福聖誕樹則從即日起亮相。今年活動不僅有經典的聖誕大舞會、聖誕市集、戶外星光電影、音樂與舞蹈表演、精采展覽等，更首度推出歐式水景庭園DJ音樂派對、富有騎士精神的西洋劍展演等全新企劃，預售票即日起開賣。

關鍵字： 美食雲 高雄鹹酥雞嘉年華 鹹酥雞

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