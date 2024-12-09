經典克斯蒙行旅　收藏杜布羅尼克、十六湖、初夏的哈瓦爾島薰衣草

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

愛爾蘭作家蕭伯納曾讚嘆：「想目睹天堂美景的人，就到杜布羅尼克。」

杜布羅尼克是克羅埃西亞南方的海港城市，被稱為亞得里亞海的明珠、西歐人的後花園，也是美劇《權力的遊戲》中的君臨城，史詩級的歷史古城，是一生必遊勝景。

▲杜布羅尼克有亞德里亞海之珠美稱。（圖／鳳凰旅遊）

Tripadvisor 2024克羅埃西亞的推薦景點中，第一名是南部港市～杜布羅尼克。緊鄰著蔚藍的亞得里亞海，杜布羅尼克的橘紅色屋頂顯得格外耀眼，搭乘登山纜車直至山頂觀景台，將歷史老城和碧海藍天景色盡收眼底。漫步在古城牆上，感受《權力的遊戲》影集當中君臨城的氣勢。

▲十六湖國家公園四季皆有不同的美。（圖／鳳凰旅遊）

喜愛大自然的人，一定會愛上克羅埃西亞的十六湖國家公園。十六湖國家公園，全區可分為上湖區及下湖區，共有16個大小湖泊及無數瀑布，故因而得名。

喀斯特地形的水蝕，形成令人驚豔的特殊地理水文景觀，不論哪個季節都適合造訪，來到這裡一定要玩得深入，將上、下湖區都看遍，最好是安排住宿於湖區附近，把旅遊時間保留給最美的景色。

▲陽光灑落的哈瓦爾島，是克羅埃西亞的度假天堂。（圖／鳳凰旅遊）

克羅埃西亞的景點，還有：札達爾、克爾卡國家公園、斯賓尼克、普莫斯特半島、史普麗特等地，季節來到初夏時，千萬別錯過前往哈瓦爾島。

▲夏初是哈瓦爾島薰衣草收成的季節，空氣中飄著薰衣草香氣。（圖／鳳凰旅遊）

每年約5～6月，是哈瓦爾島上薰衣草的季節，隨著地形起伏叢生的薰衣草，點綴滿山遍野與濃綠的森林，營造出浪漫的氣息，與雪白的岩石、蔚藍的海洋相輝映，令人陶醉，也無比療癒。

▲斯洛維尼亞的首都盧比安那，有著多樣的建築風格。（圖／鳳凰旅遊）

走完克羅埃西亞，鄰近的斯洛維尼亞、蒙地內哥羅也不要錯過。斯洛維尼亞首都盧比安那，是政治、經濟、文化中心，古樸的盧比安那城堡、巴洛克風情的市政廣場、造型獨特的三重橋，散發獨特魅力。

▲超夢幻景點～布雷德湖，群山和森林環抱，風景如畫。（圖／鳳凰旅遊）

距離盧比安那約一小時車程的布雷得湖區，被譽為世界十大美湖之一，群山和森林環抱，崖壁上的布雷得城堡，是斯洛維尼亞最古老的城堡，在悠長的歲月中靜靜地俯瞰布雷德湖。搭乘搖櫓船前往湖心小島，拜訪島上聖母教堂，聆聽悠揚鐘聲迴盪在湖光山色中，別有一番風情。

▲蒙地內哥羅的斯庫台湖，是巴爾幹半島最大的湖泊。（圖／鳳凰旅遊）

轉往巴爾幹半島上的神秘國度～蒙地內哥羅，稱為黑山共和國，可一遊首都波德戈里察、充滿巴洛克風情的佩瑞特、貿易航海城科托爾，以及網路上被大推的斯庫台湖。斯庫台湖是巴爾幹半島最大的湖泊，位於阿爾巴尼亞與蒙地內哥羅邊境，搭乘遊船用不同角度欣賞這個秘境，不論是遠景還是近景都美得不可思議。

推薦行程

克羅埃西亞.斯洛維尼亞.蒙地內哥羅 跳島之旅13天

（雙國家公園、雙米其林、三纜車、四遊船、五星五晚）

5/21～6/13出發，特別安排【夏日薰香-哈瓦爾島】

https://reurl.cc/gekL4R

特色 ：

★雙國家公園：十六湖國家公園、克爾卡國家公園

★雙米其林：札格拉布、杜布羅尼克 米其林推薦餐廳

★三纜車：杜布羅尼克登山纜車、札格拉布纜車、盧比安娜城堡纜車

★四遊船：布雷得湖、科托爾峽灣、斯庫台湖、十六湖之寇札科湖

★五晚五星飯店，杜布羅尼克連住兩晚

★歐洲第一大之波斯托納鐘乳石洞

★亞得里亞海上珍珠~杜布羅尼克

★漫步札達爾古城，感受昔日羅馬榮光

★聖雅各大教堂工藝美學，戴克里先皇宮雍容華貴

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