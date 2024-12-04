日本淡路島超好玩「哥吉拉樂園」　拍120米雕像、住怪獸之地

▲日本動漫公園「二次元之森」的主題園區「哥吉拉攔截行動」有等身大哥吉拉雕像。（圖／翻攝自二次元之森官網）

記者蔡玟君／綜合報導

位於兵庫縣淡路島知名的動漫公園「二次元之森」，在這個冬天推出超趣味的「淡路冬季哥吉拉節2024」，不僅有等身大的哥吉拉出沒，更能挑戰哥吉拉攔截行動，並入住怪獸之地主題房，活動從12月14日起至2025年2月23日為止。

▲園內有不同日本傳統遊戲的挑戰。（圖／二次元之森提供）

動漫公園「二次元之森」在今年「淡路冬季哥吉拉節2024」中，以熱門遊樂設施「哥吉拉攔截行動」為主題，讓旅客能透過「射箭挑戰」、以日本傳統拋扇遊戲為基礎的「投扇興挑戰」、劍球「劍玉挑戰」和日本古代扔豆袋遊戲的「御手玉挑戰」，獲得各種原創哥吉拉周邊商品，只要持有高級門票都能參加，還會獲贈「二次元之森原創哥吉拉背包」。

▲還有摩斯拉等各種雕像。（圖／翻攝自二次元之森官網）

挑戰之餘，整個園區也超好拍！「哥吉拉攔截行動」是動漫樂園二次元之森的一個獨特景點，園區內有一座高達120公尺的等身大哥吉拉雕像，園內還有全球第一個永久性的哥吉拉博物館，展出50種怪獸模型，還有主題商品與飲料。

▲▼日本Grand Chariot 北斗七星135°也推出哥吉拉主題房「怪獸之地」。（圖／翻攝自Grand Chariot 北斗七星135°官網）

而豪華別墅式酒店「Grand Chariot 北斗七星135°」為了慶祝哥吉拉滿70周年，推出「怪獸之地」主題房。內部裝飾如掛毯等都描繪了哥吉拉的過去，和其他受歡迎的怪物，並能透過窗戶一窺真人大小的哥吉拉，無論是白天還是晚上都有不同氣氛。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）