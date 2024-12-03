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「宇宙明星BT21」聯名手搖第2彈來了！4款實用新周邊一次看

▲▼七盞茶BT21聯名。（圖／七盞茶提供）

▲七盞茶聯名BT21第2彈開跑。（圖／七盞茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「七盞茶xBT21」聯名第2彈強勢登場，這次不僅推出4款超實用周邊，像是陶瓷吸水杯墊、手提帆布包等，還有3款全新限定飲品，而士林旗艦店則再度變身，以夾娃娃機作為主題搭配「宇宙明星BT21」超萌身影，即日起正式開跑。

▲▼七盞茶BT21聯名。（圖／七盞茶提供）

▲BT21 minini 陶瓷吸水杯墊超實用。

七盞茶再度找來BT21合作推出4款全新周邊小物，有居家、辦公室都超實用的「BT21 minini 陶瓷吸水杯墊」，輕鬆解決喝水、喝飲料留下的水漬，售價89元；超可愛「BT21 minini 香氛掛片」，提供烏木沉香、小蒼蘭共2香氣選擇，售價50元，即日起正式開賣。

▲▼七盞茶BT21聯名。（圖／七盞茶提供）

▲手提帆布包有大空間結合內外夾層。

12月20日再推出「BT21 minini 手提帆布包」，藍色帆布包擁有大空間搭配內外夾層，外出更方便，售價399元；「BT21 minini 雙層壓克力磁鐵」，使用吸力加成的強力磁鐵，搭配BT21明星們的療癒身影，可愛到不行，售價59元。

▲▼七盞茶BT21聯名。（圖／七盞茶提供）

▲加碼喝3款冬季限定飲品。

加碼喝3款冬季限定飲品，「小年糕奶茶」選用獨創軟Q配料「小年糕」搭配日夏奶茶，一次就能擁有茶香、奶香及糯米香的三重口感，售價50元起；「麥芽巧克力」使用美祿巧克力麥芽粉調製嚴選奶精粉，售價50元起；「麥芽巧克力鮮乳」則是美祿巧克力麥芽粉與鮮乳坊濃醇鮮乳的組合，更添濃醇乳香，售價65元起。

▲▼七盞茶士林旗艦店再度變裝。（圖／七盞茶提供）

▲七盞茶士林旗艦店再度變裝。

▲▼日出茶太聯名M&M’S推2款限定飲品。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太跨界聯名M&M’S推出2款限定飲品。（圖／日出茶太提供）

另，日出茶太近日則跨界找來「M&M’S巧克力」合作推出2款聯名飲品，有「M&M’S紅茶奶蓋」，選用招牌日曜紅茶作為基底，疊上絲滑的香醇奶蓋，最後再撒上M&M’S巧克力增添口感，售價60元起；「M&M’S可可拿鐵」則選用鮮乳結合可可，搭配M&M’S巧克力顆粒點綴，香氣更濃郁，售價65元起，即日起至12月15日於全門市限量上市，提醒101店、關西店未販售。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 七盞茶 BT21 日出茶太 M&M’S

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