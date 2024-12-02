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身分證對中「205」任2碼　升級北海道帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

▲身上有黃色及紅色元素，新馬辣升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲身分證中2碼，新馬辣升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

每月都有優惠活動的馬辣集團，12月規則出爐！只要身分證／健保卡／護照號碼含有「205」任2碼，前往旗下10個品牌用餐享有不同優惠，熊一燒肉直接升級北海道大帆立貝吃到飽，涮樂和牛則有九孔鮑魚無限供應。

為了迎接2025年，12月的馬辣證件對對碰以「205」為優惠密碼，只要同桌身分證、健保卡或護照等有效證件對中任2碼（可重複，例如22、00），提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

▲身分證中2碼，新馬辣Plus+升級北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鍋：2成人以上消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。（馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）

新馬辣經典麻辣鍋：消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥：3人以上，每人均消1000元以上，每桌送紐澳Q彈牛舌或特A級松阪豬1份（市價388元）。

肉之間：每人均消600元以上，每桌送美國CAB安格斯黑牛嫩肩1份。

熊一燒肉：消費「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

燒肉ChaCha：每人均消600元以上，每桌送「特上牛胸腹肉」（市價200元）或精選豚五花（市價170元） 1份。

狗一下日料居酒屋：2人以上，均消700元以上，每桌送廣島炸牡蠣1份。

▲「鐘路大多力韓雞湯」主打元祖辣雞湯、清燉韓雞湯。（圖／記者黃士原攝）

▲「鐘路大多力韓雞湯」主打元祖辣雞湯、清燉韓雞湯。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼UNCLE-K排骨火鍋店及UNCLE-K火烤店後，韓式料理集團UNCLE-K Group再推出新品牌「鐘路大多力韓雞湯」，主打元祖辣雞湯、清燉韓雞湯，中鍋適合2至3人份，大鍋可滿足4至5人同享，選用台灣黑羽土雞領導品牌的元榆牧場放山土雞，重要配角蒜頭則來自雲林。12月5日至6日試營運，這兩天每日前50組用餐消費，享有餐點半價優惠。

關鍵字： 美食雲 馬辣 身分證優惠 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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