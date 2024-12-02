ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「元旦登七星山」僅開放2登山口攻頂！陽管處：勿從小油坑步道進

▲「2025年元旦登七星山」。（圖／陽管處提供）

▲「2025年元旦登七星山」將於12月16日上午9時開放線上報名。（圖／陽管處提供）

記者彭懷玉／台北報導

「元旦登七星山」深受民眾歡迎，但因小油坑往七星山主峰步道崩塌，目前邊坡的防護還未完成，民眾可從苗圃、冷水坑登山口2個起點上山。而每年陽管處都會提供紀念品，今年小油坑的300份名額將提前至12月16日上午9時開放報名，其餘會在遊客中心及冷水坑服務站各提供300份，於明年元旦8時開放民眾排隊領取。

海拔1,120公尺高的七星山，是台北市第一高峰，在新年第一天登上山頂，眺望台北盆地風光，特別有意義。陽管處指出，舉辦元旦登七星山活動已逾10年，本來是統一從遊客中心走到小油坑，2016年起才改成遊客中心、小油坑、冷水坑3個起點，民眾自行選擇要走的路線。

▲▼ 七星山主峰步道小型坍方 。（圖／翻攝陽明山國家公園臉書）

▲9月份受連日大雨影響，小油坑往七星山主峰步道發生坍方，目前邊坡防護還未完成。（圖／翻攝陽明山國家公園臉書）

不過，今年9月份，受連日大雨影響，小油坑往七星山主峰步道發生坍方，現場黃泥碎石阻擋步道，陽管處對《ETtoday新聞雲》說明，雖然已先清理，但邊坡的防護還未完成，所以今年的活動路線沒有小油坑，旅客可從苗圃、冷水坑登山口2個起點上山。

陽管處說明，活動分兩階段報名，第一階段於12月16日9時起至12月20日16時59分止，採線上報名，並於12月24日上午10時整，於遊客中心線上公開抽籤，將抽出300個名額，並寄送活動參與暨紀念品兌換券。至於紀念品的內容要到活動當天才會揭曉。

▲七星山。（圖／北市大地處提供）

▲七星山是陽明山第一高峰，也是台北市第一高峰。（圖／北市大地處提供）

第二階段，元旦當日上午8時開始，於遊客中心及冷水坑服務站現場領取兌換券，每處提供300份，領完為止（每人限領1張）。取得兌換券者，元旦當日持兌換券於七星山主峰-東峰之間稜線（山頂或鞍部）任一點拍照後，上午8:30至15:00間可至遊客中心或冷水坑服務站出示照片及兌換券，即可換取活動紀念品1份。

特別提醒遊客，山區氣候多變，往年元旦七星山頂均為10℃以下，加上東北季風顯著，山頂風勢較為強勁易有雨，上山前記得備妥禦寒衣物及雨具，並穿著戶外用鞋。一般腳程攻頂七星山時間約2至3小時，路程長約3.2至4公里之間，請斟酌個人身體狀況、自備個人藥品，若身體不適，切勿冒險登山。

關鍵字： 台北市旅遊 熱血行腳 七星山 元旦登七星山 陽管處

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

推薦閱讀

攻北市第一高峰！「元旦登七星山」迎2025　細節出爐一次看

攻北市第一高峰！「元旦登七星山」迎2025　細節出爐一次看

登高398層階梯眺望最美富士山景！

登高398層階梯眺望最美富士山景！

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

2024台灣人出國最愛去哪？4榜單出爐

2024台灣人出國最愛去哪？4榜單出爐

台中千層控必吃！奶香交織柔彈蛋糕體

台中千層控必吃！奶香交織柔彈蛋糕體

六扇門台北市首店開幕推買一送一

六扇門台北市首店開幕推買一送一

「桃園露營車、高雄新飯店」住1送1晚

「桃園露營車、高雄新飯店」住1送1晚

beard papa’s超人氣草莓泡芙回歸

beard papa’s超人氣草莓泡芙回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市延平河濱「英式庭園花海」超迷人

高雄最美聖誕燈海　26米耶誕樹會飄雪

開幕僅9個月！薄多義新莊幸福店熄燈

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

湧入60萬人！桃園仙草花節延到12／8

「元旦登七星山」細節出爐一次看

征服葷食者40年無名素食麵攤！

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

旅客馬尼拉Solaire Resort成首選

六扇門台北市首店開幕推買一送一

熱門行程

最新新聞更多

登高398層階梯眺望最美富士山景！

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

2024台灣人出國最愛去哪？4榜單出爐

台中千層控必吃！奶香交織柔彈蛋糕體

六扇門台北市首店開幕推買一送一

「桃園露營車、高雄新飯店」住1送1晚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366