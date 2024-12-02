「元旦登七星山」僅開放2登山口攻頂！陽管處：勿從小油坑步道進

▲「2025年元旦登七星山」將於12月16日上午9時開放線上報名。（圖／陽管處提供）



記者彭懷玉／台北報導

「元旦登七星山」深受民眾歡迎，但因小油坑往七星山主峰步道崩塌，目前邊坡的防護還未完成，民眾可從苗圃、冷水坑登山口2個起點上山。而每年陽管處都會提供紀念品，今年小油坑的300份名額將提前至12月16日上午9時開放報名，其餘會在遊客中心及冷水坑服務站各提供300份，於明年元旦8時開放民眾排隊領取。

海拔1,120公尺高的七星山，是台北市第一高峰，在新年第一天登上山頂，眺望台北盆地風光，特別有意義。陽管處指出，舉辦元旦登七星山活動已逾10年，本來是統一從遊客中心走到小油坑，2016年起才改成遊客中心、小油坑、冷水坑3個起點，民眾自行選擇要走的路線。

▲9月份受連日大雨影響，小油坑往七星山主峰步道發生坍方，目前邊坡防護還未完成。（圖／翻攝陽明山國家公園臉書）



不過，今年9月份，受連日大雨影響，小油坑往七星山主峰步道發生坍方，現場黃泥碎石阻擋步道，陽管處對《ETtoday新聞雲》說明，雖然已先清理，但邊坡的防護還未完成，所以今年的活動路線沒有小油坑，旅客可從苗圃、冷水坑登山口2個起點上山。

陽管處說明，活動分兩階段報名，第一階段於12月16日9時起至12月20日16時59分止，採線上報名，並於12月24日上午10時整，於遊客中心線上公開抽籤，將抽出300個名額，並寄送活動參與暨紀念品兌換券。至於紀念品的內容要到活動當天才會揭曉。

▲七星山是陽明山第一高峰，也是台北市第一高峰。（圖／北市大地處提供）



第二階段，元旦當日上午8時開始，於遊客中心及冷水坑服務站現場領取兌換券，每處提供300份，領完為止（每人限領1張）。取得兌換券者，元旦當日持兌換券於七星山主峰-東峰之間稜線（山頂或鞍部）任一點拍照後，上午8:30至15:00間可至遊客中心或冷水坑服務站出示照片及兌換券，即可換取活動紀念品1份。

特別提醒遊客，山區氣候多變，往年元旦七星山頂均為10℃以下，加上東北季風顯著，山頂風勢較為強勁易有雨，上山前記得備妥禦寒衣物及雨具，並穿著戶外用鞋。一般腳程攻頂七星山時間約2至3小時，路程長約3.2至4公里之間，請斟酌個人身體狀況、自備個人藥品，若身體不適，切勿冒險登山。