ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

攻北市第一高峰！「元旦登七星山」迎2025　細節出爐一次看

▲七星山。（圖／北市大地處提供）

▲迎新年除了賞煙火、追曙光，登上北市第一高峰也極具意義。（圖／北市大地處提供）

記者彭懷玉／台北報導

迎新年除了賞煙火、追曙光，登上北市第一高峰也極具意義！「2025年元旦登七星山」1月1日登場，本次活動是走七星山主峰-東峰步道，僅開放由苗圃登山口及冷水坑登山口上山，活動於12月16日開放線上報名。同時，大地處「臺北大縱走認證活動」已有超過2萬人參與，12月31日為最後截止日。

▲「2025年元旦登七星山」。（圖／陽管處提供）

▲「2025年元旦登七星山」提供300份紀念品。（圖／陽管處提供）

七星山海拔1,120公尺，是陽明山第一高峰，也是台北市第一高峰，陽管處延續往例於1月1日舉辦「2025年元旦登七星山」活動，民眾可由苗圃登山口及冷水坑登山口上山，登上七星山主峰-東峰步道，下山路線則不限制，本次有成功報名的民眾，可在「陽明山國家公園遊客中心」及「冷水坑遊客服務站」等2處兌換紀念品。

陽管處表示，活動分兩階段報名，第一階段於12月16日9時起至12月20日16時59分止，採線上報名，並於12月24日上午10時整，於遊客中心線上公開抽籤，將抽出300個名額，並寄送活動參與暨紀念品兌換券。

第二階段，元旦當日上午8時開始，於遊客中心及冷水坑服務站現場領取兌換券，每處300份，領完為止（每人限領1張）。取得兌換券者，元旦當日持兌換券於七星山主峰-東峰之間稜線（山頂或鞍部）任一點拍照後，上午8:30至15:00間可至遊客中心或冷水坑服務站出示照片及兌換券，即可換取活動紀念品1份。

▲台北大縱走第三段_七星山,台北大縱走第一段_二子坪步道,台北大縱走第八段_河濱公園花海。（圖／台北晶華酒店提供）

▲七星山海拔1,120公尺，是陽明山第一高峰，也是台北市第一高峰。（圖／台北市政府提供）

準備在元旦登七星山的民眾，可搭乘公車260、紅5或230到陽明山公車總站，轉乘108遊園公車可至遊客中心（陽明山國家公園管理處站）或冷水坑服務站；搭乘111、109、681、1717、小8或小9在陽明山國家公園管理處站下車即抵遊客中心；於劍潭捷運站搭乘小15公車可直接抵冷水坑服務站。

特別提醒遊客，山區氣候多變，往年元旦七星山頂均為10℃以下，加上東北季風顯著，山頂風勢較為強勁易有雨，上山前記得備妥禦寒衣物及雨具，並穿著戶外用鞋。一般腳程攻頂七星山時間約2-3小時，路程長約3.2至4公里之間，請斟酌個人身體狀況、自備個人藥品，若身體不適，切勿冒險登山。

▲臺北大縱走第一段-下青礐步道。（圖／大地處提供）

▲台北大縱走第一段-下青礐步道。（圖／大地處提供）

另外，喜愛登山的台北人應該對台北大縱走不陌生，全長130公里、路徑分為八段的台北大縱走，從大屯山的火山地貌、七星山的高山風光，到竹子湖的花海與貓空的茶香，再到四獸山俯瞰台北101的夜景，每一段都別具特色。2024年度認證活動將於12月31日截止，走完台北大縱走共8段、130公里，就可以換取證書、毛巾、袖套各1份。

關鍵字： 熱血行腳 登山 爬山 台北市旅遊 元旦 登七星山

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

推薦閱讀

「元旦登七星山」細節出爐一次看

「元旦登七星山」細節出爐一次看

跟著季節蔬菜遊台灣！10大路線發表

跟著季節蔬菜遊台灣！10大路線發表

八色烤肉推個人套餐「最低288元」

八色烤肉推個人套餐「最低288元」

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

「Popeyes台北101店」12／4開幕！

「Popeyes台北101店」12／4開幕！

全台最貴Buffet跨年場明天開搶

全台最貴Buffet跨年場明天開搶

台東縣府輔導30家優質永續旅宿　推動綠色慢遊

台東縣府輔導30家優質永續旅宿　推動綠色慢遊

華航皮卡丘飛進2024高雄冬季旅展

華航皮卡丘飛進2024高雄冬季旅展

墾丁首家洞穴風旅宿！還有天井浴缸

墾丁首家洞穴風旅宿！還有天井浴缸

淡水2飯店「跨年單日玩法」一次看

淡水2飯店「跨年單日玩法」一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「元旦登七星山」細節出爐一次看

開幕僅9個月！薄多義新莊幸福店熄燈

台北萬豪下午茶吃到飽12/1登場

八色烤肉推個人套餐「最低288元」

「士林官邸菊展」14區亮點搶先看

「2大耶誕村」亮點一次看！40萬顆燈泡閃耀台中　聖誕小屋逛市集

東京最強早午餐台灣首店11／28開幕

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

送機票啦！限時抽星宇航空機票

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

熱門行程

最新新聞更多

「元旦登七星山」細節出爐一次看

跟著季節蔬菜遊台灣！10大路線發表

八色烤肉推個人套餐「最低288元」

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

「Popeyes台北101店」12／4開幕！

全台最貴Buffet跨年場明天開搶

台東縣府輔導30家優質永續旅宿　推動綠色慢遊

華航皮卡丘飛進2024高雄冬季旅展

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366