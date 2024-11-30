攻北市第一高峰！「元旦登七星山」迎2025　細節出爐一次看

▲迎新年除了賞煙火、追曙光，登上北市第一高峰也極具意義。（圖／北市大地處提供）

記者彭懷玉／台北報導

迎新年除了賞煙火、追曙光，登上北市第一高峰也極具意義！「2025年元旦登七星山」1月1日登場，本次活動是走七星山主峰-東峰步道，僅開放由苗圃登山口及冷水坑登山口上山，活動於12月16日開放線上報名。同時，大地處「臺北大縱走認證活動」已有超過2萬人參與，12月31日為最後截止日。

▲「2025年元旦登七星山」提供300份紀念品。（圖／陽管處提供）

七星山海拔1,120公尺，是陽明山第一高峰，也是台北市第一高峰，陽管處延續往例於1月1日舉辦「2025年元旦登七星山」活動，民眾可由苗圃登山口及冷水坑登山口上山，登上七星山主峰-東峰步道，下山路線則不限制，本次有成功報名的民眾，可在「陽明山國家公園遊客中心」及「冷水坑遊客服務站」等2處兌換紀念品。

陽管處表示，活動分兩階段報名，第一階段於12月16日9時起至12月20日16時59分止，採線上報名，並於12月24日上午10時整，於遊客中心線上公開抽籤，將抽出300個名額，並寄送活動參與暨紀念品兌換券。

第二階段，元旦當日上午8時開始，於遊客中心及冷水坑服務站現場領取兌換券，每處300份，領完為止（每人限領1張）。取得兌換券者，元旦當日持兌換券於七星山主峰-東峰之間稜線（山頂或鞍部）任一點拍照後，上午8:30至15:00間可至遊客中心或冷水坑服務站出示照片及兌換券，即可換取活動紀念品1份。

▲七星山海拔1,120公尺，是陽明山第一高峰，也是台北市第一高峰。（圖／台北市政府提供）



準備在元旦登七星山的民眾，可搭乘公車260、紅5或230到陽明山公車總站，轉乘108遊園公車可至遊客中心（陽明山國家公園管理處站）或冷水坑服務站；搭乘111、109、681、1717、小8或小9在陽明山國家公園管理處站下車即抵遊客中心；於劍潭捷運站搭乘小15公車可直接抵冷水坑服務站。

特別提醒遊客，山區氣候多變，往年元旦七星山頂均為10℃以下，加上東北季風顯著，山頂風勢較為強勁易有雨，上山前記得備妥禦寒衣物及雨具，並穿著戶外用鞋。一般腳程攻頂七星山時間約2-3小時，路程長約3.2至4公里之間，請斟酌個人身體狀況、自備個人藥品，若身體不適，切勿冒險登山。

▲台北大縱走第一段-下青礐步道。（圖／大地處提供）



另外，喜愛登山的台北人應該對台北大縱走不陌生，全長130公里、路徑分為八段的台北大縱走，從大屯山的火山地貌、七星山的高山風光，到竹子湖的花海與貓空的茶香，再到四獸山俯瞰台北101的夜景，每一段都別具特色。2024年度認證活動將於12月31日截止，走完台北大縱走共8段、130公里，就可以換取證書、毛巾、袖套各1份。