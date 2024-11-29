八色烤肉推個人套餐「最低288元」　可享6款小菜吃到飽

▲八色烤肉推個人套餐「最低288元」。（圖／八色烤肉提供）

記者黃士原／台北報導

登台已有9年的韓國烤肉品牌「八色烤肉」，因應近年興起的單身經濟，即日起推出個人獨享餐，288元起就能享用，而且6款小菜無限供應吃到飽。

八色烤肉即日起推出專為一人打造的「正宗韓式個人獨享餐」，套餐價格288元起，包含肉品、海帶湯、白飯、包肉生菜，以及可無限供應的6款經典小菜。主食肉品部分，有厚切椒鹽豬五花、秘漬醬醃梅花豬、嫩烤松阪豬、韓式蔥爆烤牛肉、火烤牛助條及秘漬醬醃帶骨牛小排可選。用餐時間120分鐘。

▲八色烤肉最大特色就是提供8種不同口味的豬五花肉。（圖／八色烤肉提供）

2015年登台的八色韓式烤肉使用的肉類都是厚切豬五花肉，最大特色就是提供8種不同口味的豬五花肉，分別是人參、紅酒、松葉、大蒜、花草、咖哩、大醬、辣椒醬。由於台灣人還是很喜歡吃牛肉，2019年決定引進美國見島和牛的背肩肉、澳洲極黑和牛的沙朗部位，讓民眾有更多選擇。

▲胡同燒肉攜手一牛楽，以雙品牌方式進駐高雄承億酒店24樓。（圖／橘焱胡同提供）

另外，高雄燒肉控又多了一家新選擇！胡同燒肉攜手一牛楽，以雙品牌方式進駐高雄承億酒店24樓，餐廳緊臨無邊際泳池，可欣賞美麗夕陽與夜景，12月2日開幕。胡同主打精緻日式燒肉，提供各種肉品與海鮮食材，還有專業陪烤員根據顧客需求調味；一牛楽則以正宗的日本和牛為特色，老饕可以一站式體驗來自不同地區、不同部位的和牛滋味。

慶祝胡同燒肉與一牛楽進駐高雄承億，開幕日當天前30組顧客消費滿2000元以上，可獲得市價超過500元神秘限量禮、店長招待券1張，12月20日前，只要高雄人出示身分證，就送牛肋條或去骨雞腿肉。