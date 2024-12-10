世界最後一片淨土必玩清單曝光！冰川健行、刺激快艇、浪漫觀星開啟紐西蘭深度療癒之旅

▲親近大自然重新喚醒與世界的連結是許多人旅行的意義，位於南半球的紐西蘭擁有得天獨厚的自然環境，一年四季都具備不一樣的風景和玩法，非常適合愛走跳的遊客前去探險。（圖／翻攝自紐西蘭觀光局官網，下同）

旅遊中心／綜合報導

旅行不再只是打卡景點而已！現代人更想藉由一場說走就走的旅程，放鬆壓力、深度療癒，幫自己重新充電。而充滿自然奇景、四季別具特色的紐西蘭，就非常適合隨時出發，體驗不同時節壯闊景色帶來的感動，ETtoday精心挑選紐西蘭四大景點，一起從世界最美小鎮「皇后鎮」開始，遊覽山湖美景，到卡胡朗伊國家公園健行，走訪森林獨特生態，還能在旅程中感受快艇的刺激、觀星的浪漫，以及此生必走的冰川健行，紐西蘭「療癒系旅遊」等著世界各地的旅行者前來探訪。

皇后鎮：極致美景與刺激快感的雙重享受

來到紐西蘭，怎麼能不去紐西蘭南島的心臟「皇后鎮」？群山環繞加上紐西蘭第三大湖泊瓦卡蒂普湖組成的地形景觀，湖光山色美到讓你以為走進了明信片，不論是散步湖畔欣賞湖水閃爍的波光，還是在湖邊野餐、喝咖啡休息，呼吸清新空氣，整個人都被美景療癒。皇后鎮四季分明，秋季（3月-5月），皇后鎮所在的中奧塔哥地區（Central Otago），天氣秋高氣爽、風景色彩豐富，適合玩多種戶外活動；到了冬季（6月-8月），皇后鎮附近則會變身為世界級的滑雪勝地，體驗雪地運動的同時，也能遠眺紐西蘭多層次的山稜線，讚嘆大自然鬼斧神工。

▲距離皇后鎮車程約18分鐘的傑克角，能輕鬆漫步在起伏開闊草原之間欣賞湖光山色。

▲▼皇后鎮山時光步道（Queenstown Hill Time Walk）全長500公尺，穿過松樹林就到達Te Tapu-nui（神聖之山）的山頂；距皇后鎮車程約4分鐘，全長4.2公里，難度中等。

▲每年6月-8月適逢紐西蘭冬季，世界各地的滑雪愛好者便會來到皇后鎮周邊的滑雪勝地，如卓越山（The Remarkables）滑雪場遊玩。

想來點更刺激的？紐西蘭經典噴射快艇等你挑戰！選達特河（Dart River），進入阿斯帕林山國家公園，沿途欣賞《魔戒》取景地、壯麗群山與毛利人的文化遺產。也可以選距離皇后鎮車程僅約15分鐘的沙特歐瓦噴射快艇，穿梭翠綠河谷與巨岩間，快艇甩尾時水花四濺，帶來的快感超刺激；還有卡瓦勞河可選，沿途可見湛藍河水、峽谷與急流交織的美景，整趟旅程腎上腺素狂飆，壓力瞬間消散。

▲坐上噴射快艇急速穿梭溪流河谷之間，腎上腺素爆發讓眼前所見所感印象更深刻好玩。

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卡胡朗伊國家公園：珍貴自然寶藏的健行探索

毛利語中「Kahurangi」意為「珍貴的寶物」，正如卡胡朗伊國家公園這片土地所蘊藏的原始荒野與獨特生態，從大理石山脈到棕櫚林環繞的海岸，生物多樣性與野性之美在這座紐西蘭第二大國家公園中一覽無遺。健行愛好者絕對不會想錯過園區內的步道挑戰，其中最受歡迎的希菲步道（Heaphy Track）全長78公里，橫跨亞熱帶雨林、草叢高地、河谷和海岸，適合安排約3至5天的時間探索地貌林相。

▲卡胡朗伊國家公園迷人的生態多樣性，讓人探索不盡。

浪漫星空找回純粹的寧靜：感受紐西蘭「億」星級饗宴

在紐西蘭的夜晚抬頭看又是另一種瑰麗風景，濃黑夜幕襯托群星更加璀璨耀眼，是北方世界難得一見的夜色，冬季（6月-8月）甚至能親眼目睹夢幻南極光，在寒冷夜晚映照大地，恍若置身另一個世界。其中蒂卡普湖 （Lake Tekapo）區以無光害純淨星空著稱，也被譽為是全球最佳觀星地點之一，旅人可以選擇參加觀星導覽團，或在湖邊享受美食觀星體驗。

1、奧拉基庫克山的億萬星辰餐飲體驗

紐西蘭南島的奧拉基庫克山國家公園提供星光晚宴，能吃到以當地優質食材烹調出猶如米其林級別的美食，還能到Pukaki天文台，透過望遠鏡探索星空的奧秘，欣賞南半球星空的壯麗景象。

▲在奧拉基庫克山上，旅客可至Pukaki天文台透過望遠鏡一窺浩瀚星空。

2、蒂卡普湖的暗夜星空餐廳

暗夜星空餐廳就藏在美麗的蒂卡普湖畔，這裡的南美風味料理絕對能滿足挑剔的味蕾。而作為全球觀星的夢幻地點，無論晴雨、白天黑夜，都能輕鬆捕捉天上最閃亮的星星。更棒的是，從這裡俯瞰能欣賞蒂卡普湖的雙拇指山，天晴時甚至能遠眺奧拉基庫克山國家公園的壯麗山峰。

▲在蒂卡普湖畔的暗夜星空餐廳，可以吃到充滿南美風味的菜色。

3、阿胡里里山谷的The Black Diamond

或是遠離喧囂，前往隱身在坎特伯雷南阿爾卑斯山的The Black Diamond餐廳，坐在超大片玻璃牆前，一邊品嚐美味、一邊觀賞山谷和繁星點點的極致美景，開啟一場無與倫比的寧靜奢華體驗。

▲坐落於阿胡里里山谷的The Black Diamond餐廳，能在一望無際的星空下品味佳餚，體驗十分夢幻。

冰川健行打開視野：與純淨壯麗大自然奇景對話

紐西蘭的冰川健行是許多旅人夢想清單上的必訪體驗，不僅景色壯麗，更棒的是非常容易抵達，吸引不同程度的冒險家。位於南島的福克斯冰川和法蘭士約瑟夫冰川，號稱是全球最容易進入的冰川，專業導遊不僅會幫你準備好冰爪和平衡桿，還會一路解說冰川奇幻故事，帶你穿越冰縫、步道，你甚至能親手撫摸這古老的冰面，實現心中的「冰雪奇緣」夢！搭直升機或遊覽船能看到冰川另一面，奶藍色的冰堰湖和雪白山巒美得像童話，雪地降落後，還能繼續健行、玩雪、狂拍美照，留下難忘記憶。不過全球暖化正在偷走這些美景，想體驗自然奇景的人，趕快安排出發吧！

▲一般民眾無需擔心腳力也能參加冰川健行，親身踏上冰川感受白色無垠的自然奇景。

▲▼搭直升機或坐遊覽船，能從不同視角欣賞冰川，登陸後務必留下與冰川的合影。

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紐西蘭航空：從登機那刻開始感受紐西蘭

紐西蘭迷人的不只是美景，連飛去的過程都超享受。從登機一刻就展開你的紐西蘭旅程，體驗紐西蘭Kiwi style的熱情好客。紐西蘭航空是台灣唯一直飛紐西蘭的航空，還能接駁20個國內城市，去哪裡都方便。而且航班安排超貼心，晚上起飛睡一覺，早上醒來就到，一下機直接開玩，行程無縫銜接，超省時間和體力！機艙設計寬敞得像家裡的客廳，經濟艙就很舒服，而榮獲2024最佳豪華經濟艙大獎的豪經艙更是不可錯過。搭乘豪經艙，享受到卓越的升級體驗，包括1.5倍的腿部空間、加寬座椅及可調式腳踏板，讓每一段旅程都更加舒適自在。豪經艙的餐點就像是商務艙美食的精華版，既有高水準的料理品質，又更輕鬆適合享用，讓每一口都滿足但不負擔。此外，紐西蘭航空的超人氣「空中沙發」航班也班班搶手，躺著追劇、吃美味飛機餐，「蘇湖」到讓人不想下機。

▲▼搭紐西蘭航空直飛，坐上有空中沙發的航班，從飛行就開始療癒身心。（圖／翻攝自紐西蘭航空官網）

▲搭乘豪經艙，享受到卓越的升級體驗，包括1.5倍的腿部空間、加寬座椅及可調式腳踏板，讓每一段旅程都更加舒適自在。（圖／翻攝自紐西蘭航空官網）

搭紐西蘭航空還有安心保障，不僅在Conde’ Nast Traveller 2024評選中榮獲「全球最佳航空公司」殊榮，還被AirlineRatings.com評為2024年全球最安全航空公司。想像一下，在飛機上品嚐紐西蘭風味美食及當地酒莊葡萄酒、享受機艙座位的舒適，一覺醒來就直奔壯麗美景，旅程從起飛就開心到不行，要玩紐西蘭當然選紐西蘭航空，讓冒險從高空開始！

▲在飛機上品嚐紐西蘭風味美食及當地酒莊葡萄酒、享受機艙座位的舒適，一覺醒來就直奔壯麗美景。（圖／翻攝自紐西蘭航空官網）

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