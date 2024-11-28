大阪新體驗「天空暖桌摩天輪」看夜景　台灣人獨享免費喝蕨餅奶茶

▲大阪大摩天輪。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本最高摩天輪就在大阪！坐落於大阪萬博紀念公園一旁的大型商場「LaLaport EXPOCITY」，就擁有日本最高摩天輪「OSAKA WHEEL」，旅客可以從離地40層樓高空360度俯瞰大阪，現在更有最新「天空暖桌」體驗，可以在百米高空享受關東煮與頂級熱清酒，且台灣人出示護照，還能獲得一杯免費日式蕨餅奶茶。

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▲搭大阪大摩天輪，旅客可以從離地40層樓高空俯瞰都會夜色。

三井集團旗下的大型商場「LaLaport EXPOCITY」，結合百貨、博物館、移動式遊樂園等多樣化體驗，是大阪最好玩的景點之一，座落一旁的「大阪大摩天輪（OSAKA WHEEL）」更以高達123公尺、約40層樓高度成為日本最高摩天輪，所有車廂均為全透明設計，轉一圈長達18分鐘，還能360度飽覽大阪市景。

▲▼天空暖桌活動讓旅客可以一邊享用關東煮罐頭與熱清酒，一邊欣賞周邊風光。

為了讓旅客有更多玩樂體驗，從12月2日起至明年2月28日為止，大阪大摩天輪推出「天空暖桌摩天輪」活動，旅客可以在離地百米的高空暖桌中，享受天狗關東煮罐頭，以及超過500年歷史的老牌「黑松劍菱牌」的頂級熱清酒，若覺得一圈18分鐘不過癮，也可選擇兩圈36分鐘的方案。

此外，大阪大摩天輪更加碼推出台人專屬優惠，只要購票搭乘，並出示護照給工作人員，即可獲得配方獨創的「日式蕨餅奶茶」等OSAKA WHEEL原創飲料一杯，還可獲得極具紀念價值的復古手繪貼紙3張。

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▲三井OUTLET PARK 瑪林匹亞神戶全新購物商場。（圖／三井不動産株式会社提供）

位於神戶的「三井Outlet 瑪林匹亞神戶（三井アウトレットパーク マリンピア神戸）」則將於11月26日改裝後重新開幕。全新整修完工的Outlet商場宛如一座海濱度假村，有能遠眺明石海峽大橋和淡路島的親水公園，還有全新商場、餐飲、遊樂場、躺臥式吊床，讓旅客在這裡待上一整天都沒問題。

三井Outlet瑪林匹亞神戶於2023年暫時關閉進行整修，經過近2年時間工程，重新開幕後佔地面積將比原本多了1.3倍，並可分為購物商場與親水公園2大區域。

▲商場內還有景觀美食街。（圖／三井不動産株式会社提供）

商場以「全年齡都能在此享受購物、美食、玩樂」概念設計，讓旅客可不受天氣限制能盡情購物，並有145間店舖進駐，其中包括20間首次到關西地區拓點的品牌。

此外，商場內設有美食市集，包括咖啡廳、可選擇外帶或內用的餐飲設施、餐廳等，而在2樓設有可以遠眺明石海峽大橋與淡路島的美食街，讓旅客邊用餐邊享受美景。

▲全新親水公園「LAGOON COMMUNITY PARK」。（圖／株式会社ポトマック）

此次重新開幕後另一大亮點，就是增加全新親水公園「LAGOON COMMUNITY PARK」，沿著濱海處有綿延沙灘，讓大人小孩在此盡情玩耍，入夜後更有沙灘點燈、增加浪漫氛圍，並設有戶外活動區、大屋頂廣場、BE KOBE區、KOBE美食、甜點與戶外花園等4大區域。

戶外活動區有室內外大型遊樂場、溜滑梯、繩索冒險設施，甚至有能讓寵物盡情奔跑的區域、水上活動區、沙灘運動等；大屋頂廣場則能隨時舉辦各種活動，而在「BE KOBE區」則設有大型拍照打卡造景「BE KOBE」。

▲神戶知名甜點「TOOTH TOOTH」也進駐。（圖／株式会社ポトマック提供）

神戶最知名的甜點品牌「TOOTH TOOTH」也將進駐親水公園內，並開設3類型餐飲設施，包括甜點與麵包旗艦店餐廳「LAGOON TOOTH TOOTH」、享沙灘與海景景觀的BBQ設施，並提供TOOTH TOOTH嚴選食材，小朋友還可以在沙灘上玩耍，以及咖啡與喫茶 設施「喫茶 太陽コンパス」，提供自家製的虹吸式咖啡、紅茶搭配具有神戶風格的料理、甜點。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）