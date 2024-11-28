烤蛋白霜超綿！麥吉最新「咖啡奶茶系列」來了　還有2款奶霜組合

▲麥吉冬季限定飲品來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新飲品報到！手搖飲品牌「麥吉 machi machi」推出冬季最新「咖啡奶茶系列」，不僅有烤蛋白霜搭配咖啡奶茶的組合，還有太妃糖奶霜、摩卡奶霜結合苦甜咖啡奶茶，一次滿足咖啡控、奶茶控，即日起於全門市開賣。

▲首推烤蛋白霜咖啡奶茶，炙燒蛋白霜後搭配苦甜咖啡奶茶，香氣十足。

▲還有太妃糖奶霜、摩卡奶霜結合咖啡奶茶的組合。

麥吉「咖啡奶茶系列」新上市，除了有基本款「咖啡奶茶」外，售價65元，首推「烤蛋白霜咖啡奶茶」，特製的綿密蛋白霜先是經過炙燒，再拌入苦甜咖啡奶茶，吸一口蛋白霜再喝一口咖啡奶茶，更添甜蜜香氣，售價80元。

還有2款限定飲品，包括「太妃糖奶霜咖啡奶茶」，特意選用帶有焦糖香的奶霜結合咖啡奶茶，以及牛奶+咖啡+巧克力組合的「摩卡奶霜咖啡奶茶」，售價皆為75元，即日起在全門市都能喝到。

▲Mr.Wish推出全新「堅果奶蓋」系列。（圖／Mr.Wish提供）

另，Mr.Wish近日則推出全新「堅果奶蓋系列」，一共打造2款限定飲品，首推「芭樂奶堅果芝芝」，嚴選紅芭樂結合特製厚奶打成冰沙，再加入芭樂丁，最後淋上濃郁堅果奶蓋，售價95元。

「烏龍奶堅果芝芝」則選用帶有烘焙香的小焙烏龍搭配堅果奶蓋，最後撒上新鮮堅果碎增添香氣，售價79元，以上2款飲品皆搭配超萌Kakao Friends造型罐裝，可愛到不行。