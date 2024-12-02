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疫情後旅遊熱潮再現！超過八成旅客鎖定馬尼拉　Solaire Resort奢華魅力成首選

▲▼馬尼拉,Solaire Resort,旅遊。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

根據ETtoday民調雲最新的《2024年東南亞旅遊偏好與選擇調查報告》，東南亞持續成為全球旅客的熱門旅遊目的地。其中，馬尼拉因其便利的交通、豐富的文化與自然景觀，吸引了逾八成（84.1%）受訪者表示有興趣造訪。而其中作為馬尼拉的地標性渡假村，Solaire Resort憑藉其交通便利性、多元化的娛樂選擇及豪華住宿設施，成為旅客心中「一站式旅遊」的理想選擇。

▲▼馬尼拉,Solaire Resort,旅遊。（圖／資料照）

馬尼拉旅遊的三大吸引力：放鬆、美食與文化探索

調查顯示，受訪者選擇東南亞旅遊的主要原因包括：

• 放鬆度假（87.7%）

• 美食體驗（60.6%）

• 探索當地文化（49.6%）

▲▼馬尼拉,Solaire Resort,旅遊。（圖／資料照）

在眾多東南亞城市中，馬尼拉因其豐富的歷史文化、自然景觀與美食體驗，成功吸引國際旅客。而63.4%的受訪者特別提到馬尼拉「交通便利」是其最大亮點，這正與Solaire Resort的核心優勢完美契合。

支持旅遊新寵的數據洞察：Solaire Resort成最受青睞的選擇

▲▼馬尼拉,Solaire Resort,旅遊。（圖／資料照）

1. 交通便利性帶來極高吸引力

97.3%的受訪者認為Solaire Resort的地理位置極具吸引力。位於馬尼拉國際機場10至15分鐘車程範圍內，讓旅客能無縫連接旅程。此外，飯店內超過40家國際知名精品品牌之外周邊的購物與娛樂設施，如SM Mall of Asia與全球最大的IKEA分店，進一步提升了便利性，滿足旅客「吃喝玩樂購」的全方位需求。

▲▼馬尼拉,Solaire Resort,旅遊。（圖／資料照）

2. 多元娛樂選擇獲得壓倒性好評

調查中，93.8%的受訪者認為Solaire Resort的多元娛樂性是其主要吸引力之一。從世界級Casino、Sky Range打靶場到戶外無邊際泳池，讓旅客的度假體驗更加豐富。

3. 豪華住宿與一站式服務

在住宿選擇方面，受訪者對於Solaire Resort的一站式服務給予高度評價。超過九成（96.1%）的受訪者表示，前往馬尼拉旅遊之時會優先選擇入住Solaire Resort，顯示其豪華住宿設施與周全服務深得人心

▲▼馬尼拉,Solaire Resort,旅遊。（圖／資料照）

家庭與團體旅遊的理想目的地

調查還指出，近七成（69.6%）的旅客選擇與家人一同造訪馬尼拉，其次為朋友（53.5%）與伴侶（46.0%），該調查數據再次顯示，Solaire Resort的多元設施與活動非常適合家庭與團體旅遊需求。從適合親子的娛樂設施到滿足成人的高端娛樂，適合各種不同需求的旅客，真正實現了「一站式旅遊」的承諾。

▲▼馬尼拉,Solaire Resort,旅遊。（圖／資料照）

結語：馬尼拉旅遊為國人的東南亞最佳度假選擇之一

《2024年東南亞旅遊偏好與選擇調查報告》顯示，馬尼拉以其便利的交通、豐富的文化景觀和多元體驗，正快速成為東南亞旅遊的熱門目的地。而Solaire Resort更以其卓越的地理位置、全方位的娛樂選擇和奢華住宿服務，成為旅客前往馬尼拉旅遊的首選渡假村。

關鍵字： 馬尼拉 Solaire Resort 旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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