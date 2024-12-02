韓冬玩雪趣！打卡星空圖書館　荒謬的生肉厚切五花吃到飽

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

冬天就是要到韓國滑雪！享受銀白色雪世界的動感魅力，當然還要品嚐人氣韓國美食、體驗傳統與現代的人文風情，將韓國冬季之美完整收藏。

▲韓國冬季宛如銀白色雪世界，也是最適合滑雪的時候。（圖／shutterstock）

韓國冬季氣候寒冷而乾燥，非常適合滑雪活動，愈來愈多遊客選擇到韓國滑雪。前進滑雪場，在專人的指導之下，由最基本穿雪鞋開始，到練習走路、煞車、跌倒、滑行，感受前所未有的滑雪之樂。

▲雪地上玩堆雪人、打雪仗，還能做出夢幻｢雪天使｣。（圖／shutterstock）

滑雪滑累了也沒關係，不妨就地堆雪人，或是和親友來場大雪仗，看誰把雪球丟得準。最酷的是人躺雪地、上下擺動手腳，做出夢幻｢雪天使｣圖案，享受雪地帶來的刺激與樂趣！

▲水原天空圖書館有4層樓的高挑空間，又美又有氣勢。

除了玩雪之外，韓國還有許多必玩，像是：水原星空圖書館、韓屋村、小法國村、昭陽江SKY WALK天空步道等景點，每處都是打卡、拍美照的好所在。而本季要新添的服飾、鞋款與配件等，當然要到東大門、明洞購物商圈採購，帶回滿滿旅遊戰利品。

▲穿韓服是大人、小孩都喜歡的活動，同時又能深入韓國傳統文化。

想要深入韓國在地文化，可以選擇製作泡菜、體驗穿韓服等有趣的活動。泡菜是韓國的傳統料理，在專人帶領下，從醃醬調配開始，一步一步做出屬於自己的泡菜。繽紛的韓服，有許多顏色與款式，穿上之後彷彿變身成為韓國古人，韓服體驗千萬記得要把相機充飽電，否則會造成遺憾！

▲韓國是美食天堂，各式美味料理讓味蕾也一起去旅行。

美食是旅遊重要的一環，來到這個美食的國度，要大啖超級海鮮鍋、春川鐵板雞、年糕，還有豆腐鍋、馬鈴薯燉豬骨湯、韓式炸雞等都要吃上一輪。

部落客強力推薦～荒謬的生肉，是令人直流口水的厚切五花肉，配上大醬湯與季節小菜真是一絕，如此招牌韓式風味一定得要吃到飽，讓味蕾也來一趟滿足的韓風旅程。

推薦行程

★《不進人蔘+保肝店》韓雪飄飄滑雪去《再升等一晚五星酒店+全程無自理餐食》提供雪場門票（雪橇、雪杖、雪鞋）、水原星空圖書館、小法國村（含門票）、文化體驗營（DIY泡菜）、拉麵DIY體驗館（贈送拉麵DIY一份）、首爾明洞五天【台中直飛】15.900元（含稅）

https://reurl.cc/G5r4OA

特色：

★價錢CP值很高

★不進人蔘、保肝店

★滑雪安排含雪具

★升等一晚5星酒店

★全程無自理餐食

更多資訊：

聯翔國際旅行社（黑皮假期）

官網：www.happytour.com.tw

台北：02-2562-8282

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