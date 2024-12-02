安妞！韓流時尚購物之旅　欣賞人文風情、體驗DIY泡菜

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

首爾，是一個將韓流文化帶入世界，又率先將全球時尚傳入亞洲的潮流城市，加上韓劇魅力加持，走訪首爾、順遊鄰近知名景點，輕鬆玩出時尚品味與韓流特色。

▲北村韓屋村傳統建築風格獨具特色。（圖／shutterstock）

想要欣賞人文風情，同時追韓劇景點，那一定要到北村韓屋村。鄰近景福宮、昌德宮的北村韓屋村，六百年前可是朝鮮兩班貴族所居住的「豪宅區」，同時，由於建築十分有特色，也成為《鬼怪》、《繼承者們》、《女神降臨》等韓劇取景地，每年吸引無數旅客前來朝聖。

▲昭陽江SKY WALK天空步道橋面為透明玻璃。

想要體會水水夢幻美景的旅客，推薦前往昭陽江SKY WALK天空步道，一睹春川衣巖湖自然之美，同時感受走在水面上的刺激。總長約174公尺的昭陽江SKY WALK天空步道，是全韓國最長的玻璃大橋，橋面整體皆以透明玻璃打造，站在步道往下看可以清楚看到 腳下的湖面，相當特別。

▲東大門是韓國首爾的人氣購物區。

如果還在考慮這一季的新衣要買什麼款式，不妨走一趟東大門、明洞，一定會有很多想法與選擇。人氣的東大門應有盡有，從各種小的流行裝飾品到男裝、女裝、鞋類應有盡有，價格也比其他地方甜，來自地方城市的零售商、外國的商人以及觀光遊客們，特別喜歡這裡。

▲明洞商圈匯集了多個國內、外知名潮牌。

而明洞則是整個韓國流行指標的代表地區，當年度最新流行時尚商品都在這裡，舉凡國內外知名品牌服飾、配件、運動用品、流行文具雜貨等琳瑯滿目，讓人眼花撩亂。許多服飾、美妝店設計獨具風格，還有各式美食餐廳與小吃，明洞的魅力令人難以招架。

▲在文化體驗營，能製作出專屬於自己的泡菜。（圖／shutterstock）

造訪韓國的旅程，可以選擇不進人蔘、保肝店的優質旅遊產品，不僅嚴選景點、讓旅客大啖人氣美食，還貼心安排DIY泡菜體驗。活動特別邀請專業老師，教旅客製作韓國傳統美食～泡菜，從醃醬調配開始，帶旅客一步一步做出屬於自己獨一無二的泡菜，成為旅程中最難忘的回憶！

推薦行程

★不進人蔘+保肝店》黑白大廚-美食饗宴哈韓去《全程無自理餐食》愛寶樂園(含門票+全日卷)、水原星空圖書館、小法國村（含門票）、文化體驗營（DIY泡菜）、拉麵DIY體驗館（贈送拉麵DIY一份）、首爾明洞五天【台中直飛】

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3/1～19天天出發；4/12～29 每周一、三出發（假日不加價）

特色 ：

搭乘德威航空，台中出發

保證不走人蔘店、保肝店

美食饗宴～

★超級海鮮鍋

★春川鐵板雞風味+年糕

★荒謬的生肉~超厚五花肉吃到飽

★【黑白大廚】白種元餐廳炭烤醬燒烤肉+豬肉泡菜鍋（2人一鍋）

★【黑白大廚】白種元餐廳海鮮辣湯麵或榨醬麵二選一或招牌糖醋肉

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