沖繩DMM水族館夢幻打卡點！水槽前看3.5米耶誕樹、近距離賞企鵝

▲沖繩DMM Kariyushi水族館打造一系列聖誕節裝飾。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

聖誕節即將到來，日本各地景點現在都有濃濃過節氛圍！沖繩DMM Kariyushi水族館從即日起至12月25日為止，就可以看到高達3.5公尺的聖誕樹矗立在大水槽前，同時還可以與企鵝近距離接觸。

▲超大型聖誕花圈佈置在大型水槽前。

沖繩DMM Kariyushi水族館今年聖誕節利用館內的大型水槽佈置多個聖誕裝飾，包括高達3.5公尺的聖誕樹，還有直徑約3公尺的銀白聖誕花圈，打造具有沖繩風格的聖誕節佈置。

▲還有飄雪秀能欣賞。

而在二樓的「うみかじ圓頂」前廣場，則設有帶聖誕裝飾的生物拍照區域，每小時會隨著聖誕歌曲進行一次飄雪表演，讓遊客體驗沖繩難得一見的下雪聖誕節氛圍。

▲同時能近距離看企鵝。

此外，每天將有兩次特別活動，平時隔著玻璃觀賞的企鵝們，將搭乘雪橇從飼育區來到活動區域，遊客可以零距離觀察這些可愛的企鵝，同時聆聽飼育員的詳細解說，享受獨一無二的體驗。





▲位於名古屋的日本樂高樂園®將從11月22日起舉辦大型聖誕節活動。（圖／日本樂高樂園®提供，下同）

而位於名古屋的日本樂高樂園®趁著聖誕節即將到來，從11月22日起至12月25日期間推出聖誕節活動，不僅有巨型樂高積木聖誕樹，還有首次登場的互動式燈光秀，以及多個期間限定設施，今年到名古屋過聖誕節，可不能錯過。

▲樂園內還有巨型聖誕花圈可以拍照。

今年日本樂高樂園®推出的「Bric Xmas」活動共有3大亮點，包括：

1.樂園開業以來首個燈光秀登場

這次在樂高®城市園區中的主街道上，將設置數個「心願之石」，只要觸碰石頭，周圍樹木上的燈飾將如同聖誕老人實現孩子們的願望一般一齊亮起，街道將開始變得燦爛奪目。這獨特的體驗將由小孩們的雙手開啟，與家人們一同創造難忘的回憶。

▲高達10公尺的樂高積木聖誕樹。

2.規模世界最大！巨型「樂高積木聖誕樹」與「樂高聖誕花圈」

今年樂園內將設有以61萬個樂高積木拼成，高達10公尺、寬4公尺的華麗樂高得寶聖誕樹，在樂園入口處也可看到由6萬塊樂高積木拼砌而成的巨型聖誕花圈。

此外，由1000萬個以上樂高積木製作，有日本著名城市建築的「Mini Land」也將搖身一變成聖誕節主題的模樣，還有多個特色模型打卡點，讓旅人拍得過癮。

▲有日本著名城市建築的「Mini Land」也將搖身一變成聖誕節主題的模樣。

3.集結8國特色美食，體驗味蕾的環遊世界

「Bric Xmas」活動期間除了期間限定的聖誕主題餐食外，也將推出集結8國特色美食的「世界美食攤位」，包括丹麥、德國、英國、美國、杜拜、馬來西亞、韓國與日本，每一國有一道代表性的特色料理可供選擇，例如丹麥為丹麥肉桂捲，英國為牧羊人派，馬來西亞為叻沙等等，一次享盡多國美食，來場味蕾的環遊世界。



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