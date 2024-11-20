鶴茶樓聯名Bunni Konbiny！有超可愛兔子飲料杯、兔耳提袋必收

▲鶴茶樓聯名Bunni Konbiny兔子便利商店。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「鶴茶樓 Hechaloutea」找來人氣IG插畫家《Bunni Konbiny兔子便利商店》合作，聯手推出一系列超可愛聯名，不僅有3款限定紙杯及杯膜，還打造4款周邊小物，即日起於全門市限量上市。

▲飲料杯上可以看到超萌兔子做出各種動作。

「鶴茶樓 X Bunni Konbiny」跨界推出一系列聯名，人氣角色包括誠實善良的Mayo、美食達人Mogu、特立獨行的Mame及喜愛挑戰的Kuro通通現身，其中，3款限定紙杯特意搭配鮮豔綠色、黃色、桃紅色，吸睛度十足，還能看到兔子們喝飲料、手拿氣球的萌樣，可愛到不行，同步推出3款限定杯膜。

▲周邊首推飲料提袋有超Q絨毛兔耳。

加碼還有4款實用周邊小物，包括「飲料提袋」，一共有黑、灰、粉3款式選擇，選用保冷保熱材質搭配超Q絨毛兔耳，提著走超療癒，售價248元；「大小購物袋」，使用鮮艷撞色的雙繩購物袋，1組就能獲得2款，售價288元。

▲吊飾、零錢包皆有黑色及白色兔子2款式選擇。

「絨毛玩偶吊飾」有黑、白兔子2款，無論掛在包包或鑰匙上都適合，「絨毛零錢包 」則選用療癒絨毛搭配精緻刺繡，同樣有黑、白兔子2款式，售價皆為248元，即日起於全門市開賣，數量有限、售完為止。

▲「康青龍X蛋仔派對」跨界聯名 。（圖／康青龍提供，下同）

另，康青龍近日也跨界合作派對手遊「蛋仔派對」，聯手推出3款限定紙杯，選用藍、黃、青等鮮艷顏色搭配萌萌蛋仔們的模樣，一旁還有「多加點冰，生活開心」、「為你打氣，喝出動力」等標語，可愛又療癒，即日起於全門市購買飲品即可獲得。

▲同步推出3款聯名飲品。

加碼3款聯名飲品，「藍星晶球」把藍柑橘變身為醇厚奶茶，搭配寒天晶球，打造細緻滑順口感；「粉桃蜜球」選用蜜桃果肉加入雙色黑白珍珠，是款無咖啡因飲品；「金月芋球」則以沁心金萱作為茶底，再放進台灣在地大甲芋頭、台中沙鹿地瓜製成的雙色小芋圓，咀嚼口感滿分。