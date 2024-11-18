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每盒漲60元！法朋蛋黃酥春節檔期11／20開放預購

▲法朋11月20日中午12點開放明年春節蛋黃酥預購。（圖／法朋提供）

記者黃士原／台北報導

繼陳耀訓後，有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」今日宣布，11月20日中午12點開放明年春節蛋黃酥預購，9入裝禮盒售價980元，較中秋檔期上漲60元。

不只陳耀訓蛋黃酥搶手，法朋的蛋黃酥年年銷量屢創新高，今日宣布春節檔期預購時間為11月20日中午12點，經典蛋黃酥禮盒售價980元（9入裝），數量有限，售完為止，取貨時間為12月27日至明年1月27日。

▲法朋今年新推經典蜂蜜燒餅禮盒。（圖／法朋提供）

除了經典蛋黃酥禮盒，法朋多款春節禮盒同步開放預購，包括欣葉聯名雙饗禮盒、蛇年平安竹籃禮盒，以及首次亮相的經典蜂蜜燒餅禮盒。

由於原物料成本上漲，法朋這次春節禮盒部分售價漲調60元至100元不等，像是經典蛋黃酥禮盒（9入裝）由920元漲到980元，欣葉聯名雙饗禮盒也從960元漲到1080元

▲陳耀訓蛋黃酥明天開放春節檔期預購。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

另外，被稱為「史上最難搶」的陳耀訓蛋黃酥，明天中午12時30分開放春節檔期預購。由於過去有不少消費者反映10顆蛋黃酥有點多，同時考量民眾仍有送禮需求，陳耀訓決定將每盒調整為8顆，價格為900元，這也是原物料成本飛漲下須作的調整。蛋黃酥原本每盒10顆980元，1顆98元，未來調整8顆900元，1顆變成112.5元，調漲14.5元。

關鍵字： 美食雲 法朋 蛋黃酥

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