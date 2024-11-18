排隊名店「阿英海產粥」復活有望　小老闆臉書宣布：接手繼續做

▲北市知名海鮮粥店復活有望。（圖／翻攝阿英海產粥臉書）

記者黃士原／台北報導

北市科技大樓捷運站旁的排隊名店「阿英海產粥」，日前無預警宣布永久歇業，讓不少老饕震驚又難過。不過，小老闆前天在臉書貼文表示，決定接手繼續做。

阿英海產粥上個月24日突然發文表示，「阿英海產粥下台一鞠躬，謝謝大家長久支持，永久歇業」，主要原因是老闆娘英姐生病，須住院兩個月治療觀察。

上周六阿英海產粥臉書粉專再度發文說明英姐的病況，由於糖尿病導致肺部被病毒、細菌侵蝕，目前要靠機器跟血氧機幫助呼吸，目前還在加護病房，什麼時候醒來可以自己呼吸還不知道，只能持續觀察治療。

發文的小老闆也提到，最近遇到很多客人看到他在店裡打掃，除了關心英姐病情，也會詢問阿英海產粥有沒有機會繼續營業，而他的答案是「會的，我決定接手繼續做」，至於當初為什麼英姐第一時間決定永久歇業，之後再跟大家報告原因。

▲山東麻醬麵宣布「我們回來了」。（圖／取自山東麻醬麵臉書粉專）

另外，高雄20多年老店「山東麻醬麵」因老闆退休，已於9月21日歇業，讓許多老顧客感到惋惜。不過日前店家臉書宣布「我們回來了」，將由舊員工接手營業，新店面離舊址僅30公尺，但還未公布開幕日期。

高雄山東麻醬麵開業已有20多年，招牌麻醬乾麵十分受到當地居民、上班族的喜愛，一碗只要40元（大碗45元）。根據店家臉書上的介紹，山東老爸中年失業，在屏東潮州向一位山東老伯伯學煮麵，因此把店命名為「山東麻醬麵」，其麻醬麵延續潮州當地的特色，都會加入榨菜肉絲，讓香味與口感更加提升。

