北投溫泉飯店2專案超狂！住房贈7500元吸塵器　3人同行1人免費

▲北投晶泉丰旅泉韻陽台家庭客房。（圖／北投晶泉丰旅提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

終於開始有冬天的感覺，9月中甫開幕的北投晶泉丰旅，祭出超狂住房專案，一是入住每晚13,999元起贈價值7,500元Panasonic吸拖無線吸塵器之「機加酒」方案；再來，還有三人同行一人免費，11月底前入住再贈三張大眾風呂泡湯券的「好友出遊趣」住房專案。

▲▼11月30日前入住，可另外獲贈3張大眾風呂泡湯券；泉韻陽台家庭客房內配備超大景觀湯池。



即日起北投晶泉丰旅針對家庭出遊及閨蜜Staycation推出2專案，其中，「機+酒。淨享好禮」入住泉韻陽台家庭客房，房內配備景觀湯池，泡湯時有壯麗的大屯山景陪伴，翌日早晨再享三燔北投草山舒活健康早餐兩客，並贈價值7,500元Panasonic吸拖無線吸塵器，入住日至11月28日、限量10間，每房每晚13,999元起。

▲購買「機+酒。淨享好禮」住房專案，贈送Panasonic吸拖無線吸塵器。



另外，還有「好友出遊趣」住房專案，即日起至20日官網限3天開訂，三人同行可享一人免費，每房每晚最低9,999元起；於11月30日前入住，可另外獲贈3張大眾風呂泡湯券，限下次使用，若周一至周三入住，加碼延遲退房至中午12點的禮遇。

▲台北士林萬麗酒店位於士林官邸旁。（圖／台北士林萬麗酒店提供，下同）



而位於士林官邸旁的士林萬麗酒店，將於明（19日）起加入「萬麗全球發現日Global Day of Discovery (GDOD) 」活動，以品牌精神「地道、趣意、獨特」為品牌概念，深入社區，發現生動、鮮活的社區隱秘精粹。

▲士林萬麗酒店以「城市漫遊者 THE Storyteller」為主題，與「舒喜巷Suki 」合推走讀活動。



GDOD當日，台北士林萬麗酒店以「城市漫遊者 THE Storyteller」為主題，與「舒喜巷Suki 」合作「尋味士林走讀｜老街、市場與夜市」 ；帶領旅客走讀士林新街舊記憶，而最後一站，將帶領旅客們進入士林慈誠宮廟埕廣場，享用由社團法人台北市士林夜市商圈聯合會贊助提供「煏桌( piak-toh)│廟埕鬥鬧熱」；八件道地士林夜市知名小吃，讓國際旅客感受台灣夜市熱鬧氛圍。