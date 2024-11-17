Krispy Kreme「聖誕節甜甜圈」限時開賣！有超Q小麋鹿、薑餅人

▲Krispy Kreme推出聖誕節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的聖誕節，美國甜甜圈品牌「Krispy Kreme」特意推出「聖誕奇遇」系列甜甜圈，不僅搬出聖誕老人、聖誕樹，還有超可愛薑餅人、小麋鹿，即日起於全門市限時開賣。

▲聖誕限定甜甜圈一共有4款造型。

Krispy Kreme推出4款聖誕節限定甜甜圈，有「聖誕老公公」，選用方形夾心貝結合香甜草莓鮮奶油內餡，外層包裹著濃郁牛奶巧克力，點綴輕盈棉花糖，搭配聖誕老公公造型，療癒到不行；「好奇小麋鹿」同樣以方形夾心貝做為基底，外層包覆經典糖霜及焦糖巧克力，再以蝴蝶餅乾點綴酥脆口感，可愛的麋鹿造型吸睛度十足。

「星願聖誕樹」則以經典糖霜甜甜圈做為基底，搭配抹茶巧克力，再以香脆的Kit Kat巧克力棒當作聖誕樹上的美味枝幹；「探險薑餅人」也以經典糖霜搭配檸檬巧克力，再結合薑餅人造型，可愛到不行，4款甜甜圈售價皆為60元，即日起至12月27日限時開賣。

▲亞尼克推出聖誕限定「雪天使生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

另，亞尼克也推出聖誕節限定「雪天使生乳捲」，雪白外型夢幻十足，選用吸油率比傳統小麥粉低40%的「池上水磨米穀粉」，並捨棄蛋黃及奶油，僅以蛋白打發製成蛋糕體，口感更加輕盈綿密，還帶有淡淡米香，內餡則搭配經典北海道奶霜，更添醇厚乳味，且無論是麩質過敏者或是健康取向飲食者通通能放心吃，售價420元，即日起全門市上市。